AMS im Pride-Fieber: Wenn der Regenbogen in jede E-Mail soll

Wien. – Das Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich lässt im Juni 2025 keine Gelegenheit aus, um sich sichtbar am Pride Month zu beteiligen. Unter dem Motto „AMS pro QUEER“ ruft eine interne E-Mail vom 3. Juni, die FREILICH vorliegt, die Mitarbeiter dazu auf, an zahlreichen Aktionen teilzunehmen. Ein Beispiel ist unter anderem die Einführung eines Pride-Hintergrunds in Microsoft Teams, der nicht nur im Juni, sondern „auch für themenspezifische Besprechungen das ganze Jahr über“ verwendet werden könne.

E-Mail-Signatur als Statement

Auch in der digitalen Korrespondenz sollen Zeichen gesetzt werden. Die Mitarbeiter werden daher dazu aufgerufen, im Juni eine eigens erstellte E-Mail-Signatur mit Regenbogenflagge zu verwenden. „Es wäre ein schönes Zeichen, wenn ihr diese verwendet“, heißt es dazu in der E-Mail: „Einfach unten aus der E-Mail-Signatur das ‚AMS Logo + Progressive Flag‘ rauskopieren und in eure reinkopieren.“

Abseits des Bildschirms geht es ebenfalls bunt zu. In der E-Mail wird dazu aufgerufen, die Pride-Poster vom letzten Jahr wieder in den Geschäftsstellen aufzuhängen. Das AMS setzt auch nach außen hin ein klares Zeichen: mit Regenbogenfahnen in den Geschäftsstellen, einer Pride-Linie in der Öffentlichkeitsarbeit, der Teilnahme an queeren Karrieremessen, Weiterbildungen für Mitarbeiter sowie einem thematischen Handlungsleitfaden für die Beratung.

Das AMS im Pride Village

Den Auftakt zur Aktionsreihe bildet ein internes Vernetzungstreffen am 13. Juni 2025 in Wien, am selben Tag findet in der Bundeshauptstadt der Pride Run statt. Zum Zeitpunkt des E-Mail-Versands war das Teilnehmerfeld für diesen Lauf allerdings bereits geschlossen. Die Lösung: Trotzdem zahlreich vorbeikommen und die sportlichen Kollegen vom AMS, die am Lauf teilnehmen, anfeuern, so der Vorschlag in dem Rundschreiben.

Vom 12. bis zum 14. Juni ist das AMS außerdem mit Pagoden im Wiener Pride Village vertreten, um dort Beratungen zu arbeitsmarktpolitischen Themen anzubieten. Besonders präsent sind die Standorte Wien und Niederösterreich, wie aus der E-Mail hervorgeht. Die E-Mail schließt mit einem klaren Appell: „Lasst uns ein klares Zeichen für Toleranz setzen sowohl für unsere AMS Kolleg_innen als auch für unsere Kund_innen! Ihr seid die besten Botschafter_innen dafür!“