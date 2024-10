Allein im letzten Jahr: Bundesregierung gab fast sechs Millionen Euro für Broschüren aus

Berlin. – Die Bundesregierung hat allein im vergangenen Jahr rund 5,98 Millionen Euro für Print- und Online-Publikationen ausgegeben. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der AfD hervor. Für die Jahre 2020 bis 2023 belaufen sich die Kosten auf rund 23,51 Millionen Euro.

Hohe Kosten auch in diesem Jahr

Auch im ersten Halbjahr des laufenden Jahres sind bereits Kosten in Millionenhöhe für Publikationen angefallen. Diese belaufen sich laut Anfragebeantwortung auf 2.314.268,38 Euro. Besonders hohe Ausgaben wurden in verschiedenen Ministerien festgestellt. Das Bundesfinanzministerium gab 217.327,30 Euro aus, während das Bundeswirtschaftsministerium 195.590,72 Euro investierte. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gab 318.723,65 Euro und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 221.229,98 Euro aus. Die höchsten Ausgaben verzeichnete das Bundesgesundheitsministerium mit 753.404 Euro, wobei diese Angaben unvollständig sind.

Auch für das zweite Halbjahr liegen bereits erste Zahlen vor. Demnach hat das Bundesministerium für Finanzen 347.413,95 Euro, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 486.751,49 Euro und das Bundesministerium für Gesundheit 483.110 Euro ausgegeben.

Über eine Million Euro für „Impfbuch“

In der Anfragebeantwortung, in der die Bundesregierung die Broschüren und deren Kosten für die einzelnen Ressorts in den Jahren 2020 bis 2023 auflistet, wurden auch Angaben nachgereicht, die bisher nicht vorlagen. Diese betreffen das Bundesfinanzministerium, das Auswärtige Amt, das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesverkehrsministerium sowie das Bundesumweltministerium und zeigen, dass etwa das Bundesgesundheitsministerium im Jahr 2021 die Broschüre „Impfbuch“ für 1.310.834 Euro herausgegeben hat.

Aus der Antwort der Bundesregierung geht außerdem auch hervor, dass aktuell mehrere Publikationen beworben werden: die Broschüre „Erben und Vererben“ des Bundesjustizministeriums durch Anzeigenschaltung im Tagesspiegel, die Magazinreihe „Forschungsfelder“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft durch Beilage und das Magazin „Deutschland wird barrierefrei!“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales durch Beilage in der Süddeutschen Zeitung am Wochenende und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Regierung stellt jedoch klar, dass keine Bewerbung durch YouTuber oder Influencer erfolgt.

