Video von Massenschlägerei in Rostock sorgt für Aufregung – Ermittlungen laufen

Ein Video einer Massenschlägerei unter Jugendlichen in der Kröpeliner Straße in Rostock sorgt derzeit in den Sozialen Netzwerken für Aufsehen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

Rostock. – In den Sozialen Netzwerken kursiert derzeit ein 24 Sekunden langes Video, das eine Massenschlägerei zwischen Jugendlichen in der Kröpeliner Straße in Rostock zeigt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht noch nach Zeugen. Nach ersten Hinweisen durch Augenzeugen konnte die Polizei den Tatzeitraum bereits eingrenzen. Demnach soll sich die Schlägerei am vergangenen Sonnabend (10. August) in den frühen Abendstunden ereignet haben.

Werbung

Kritik an Zuständen von der AfD

Neben zahlreichen Kommentaren unter dem geteilten Video reagierte auch die AfD auf die Massenschlägerei: „Gestern Rostock, morgen wieder Schwerin, übermorgen dann Gadebusch? Migrantische Jugendgruppen randalieren und prügeln sich durch unsere Innenstädte; sie führen Messer bei sich und scheuen nicht, diese einzusetzen“, so der innenpolitische Sprecher der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Nikolaus Kramer. „Die Talahons führen sich auf, wie die Herren der Welt. Rot-Rot und Ampelregierung lassen sie gewähren. Spürbare Konsequenzen gibt es kaum, ein bisschen Bewährung und eine beherzte Standpauke vom Richter zaubert ihnen gar noch ein Lächeln des Triumphes aufs Gesicht“, kritisiert Kramer.