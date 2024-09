Verfassungsschutz stuft Mitglieder zweier Marburger Burschenschaften als „rechtsextrem“ ein

Marburg. – Einige Mitglieder der Marburger Burschenschaften Germania und Rheinfranken sind laut einer aktuellen Anfrage im hessischen Landtag durch den Verfassungsschutz als „rechtsextrem“ eingestuft worden. Hintergrund seien primär Verbindungen zu Parteien wie „Der III. Weg“ und „Die Heimat“ in der Vergangenheit und die Rolle einzelner Mitglieder innerhalb der Neuen Rechten. Auch die Überschneidungen zu der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA) und die Durchführung von Veranstaltungen auf den Verbindungshäusern spielten in die Einstufung mit hinein. Das Personenpotenzial dieser beiden Verbindungen wird als ein niedriger zweistelliger Bereich eingeschätzt. Konkrete Hinweise auf staatsgefährdende Tätigkeiten wurden in der Antwort auf die Anfrage jedoch nicht erwähnt.

Werbung

Verbindungen im Fadenkreuz

Studentenverbindungen gehören zu den beliebtesten Feindbildern der Linken: Sie gelten als reaktionär, frauenverachtend und bereits in ihrem Kern als faschistische Kaderschmieden. Selten wird hierbei zwischen den unterschiedlichen Verbindungstypen unterschieden, ein Umstand der teils Strategie, teils jedoch auch umfassender Bildungslücken geschuldet ist. Unter dem vielfältigen Regenschirm der Korporationen steht die Deutsche Burschenschaft (DB) und ihre Mitgliedsbünde besonders im Fokus der Sicherheitsbehörden. In ihr haben sich der meisten der deutschsprachigen Burschenschaften organisiert und sie ist mit fast 70 Mitgliedsbünden der größte burschenschaftliche Dachverband. Während sich die Mitglieder zu einer Vielzahl von gemeinsamen Werten bekennen, ist die praktische Auslebung teils von Hochschulort zu Hochschulort äußerst unterschiedlich – soweit zum Kadervorwurf.

Klares Bekenntnis zum Vaterland

Sowohl die Mitglieder der Germanen als auch der Rheinfranken sind in der Deutschen Burschenschaft organisiert. Für viele ist das Bekenntnis zur Tradition ihres Bundes nur eine Seite der Medaille, während sich nicht wenige auch darüber hinaus für patriotische Projekte und Parteien einsetzen. Kritiker meinen, dass die Kriminalisierung durch den Verfassungsschutz ein Offenbarungseid sei und auch Nicht-Verbindungsstudenten, die immer noch an die Neutralität dieser weisungsgebundenen Behörde glauben die Augen öffnen sollte.