Kurioser Vorfall: YouTuber „Drachenlord“ auf Fake-CDU-Wahlplakaten

Dresden. – In den letzten Tagen vor der Landtagswahl in Sachsen sorgt ein kurioser Vorfall für Aufsehen. Die CDU muss sich aktuell mit gefälschten Wahlplakaten auseinandersetzen, die in mehreren Städten auftauchten. Wie T-online berichtet, zeigen diese Plakate den YouTuber Rainer Winkler, besser bekannt als „Drachenlord“, als vermeintlichen Kandidaten der CDU.

Auf den Plakaten ist Winkler unter dem CDU-Logo und in den typischen Parteifarben abgebildet, begleitet von dem Satz: „Er hat die Stärke, die es braucht.“ Winkler ist seit Jahren eine umstrittene Figur im Internet und wurde wiederholt für sein Verhalten kritisiert. In der Vergangenheit wurde sein Bild bereits missbräuchlich verwendet, um falsche Täterbilder bei Terroranschlägen zu verbreiten.

CDU verurteilt die Plakate

Die gefälschten Plakate haben in sozialen Netzwerken hohe Aufmerksamkeit erregt und sammeln tausende Likes. Es ist noch unklar, wie viele solcher gefälschten Plakate tatsächlich im Umlauf sind. In Aue und Dresden wurden bereits einige Exemplare gesichtet, schreibt T-online. Die lokale CDU-Geschäftsstelle in Aue hat von den Plakaten zunächst nichts bemerkt, was auf eine mögliche schnelle Entfernung durch Wahlhelfer hinweist.

Christian Mumme, Kreisgeschäftsführer der CDU Dresden, äußerte sich gegenüber T-online zu den aktuellen Vorfällen: „Die Akteure dahinter tragen durch ihr unreflektiertes Handeln zur Polarisierung der Gesellschaft bei und riskieren ein weiteres Erstarken der populistischen Ränder – genau das, was wir in Sachsen nicht brauchen.“ Die CDU zeigt sich verärgert über die Plakate, die ihrer Meinung nach nichts mit einem fairen politischen Wettstreit zu tun haben.