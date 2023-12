Israel warnt vor Reisen nach Österreich

Jerusalem/Wien. – Das Land hat seine Reisehinweise generell angepasst und unter anderem auch für Deutschland, Frankreich und Großbritannien höhere Warnstufen ausgerufen, wie die Kronen Zeitung berichtet. Seit Beginn des Gaza-Krieges werde die Lage regelmäßig bewertet, hieß es. Dabei seien mehr Bedrohungen festgestellt worden. So sei in vielen Regionen eine deutliche Zunahme von Hetze, Anschlagsversuchen und Antisemitismus zu verzeichnen, teilte der Nationale Sicherheitsstab in Israel mit. Der Iran und seine Verbündeten würden verstärkt versuchen, israelische und jüdische Ziele in aller Welt anzugreifen.

Österreich auf gleicher Stufe wie Ukraine

Österreich und andere europäische Länder befinden sich mit der Anhebung auf einer Stufe mit dem Kriegsland Ukraine oder einigen afrikanischen Staaten wie Namibia und Kongo. Die höchste der fünf Warnstufen gilt derzeit nirgendwo, die zweithöchste dagegen in vielen Ländern der Welt wie Bangladesch, Malaysia, Oman, Sudan und Tunesien. Umgekehrt hat das österreichische Außenministerium Mitte Oktober eine partielle Reisewarnung für Teile Israels ausgesprochen.

Israelischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern wird geraten, ihr Reiseziel mit Bedacht zu wählen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. So sollten beispielsweise Symbole, die die israelische und jüdische Identität offen zur Schau stellen, vermieden werden. Außerdem empfiehlt der Nationale Sicherheitsstab, auf Reisen in arabische Länder ganz zu verzichten.