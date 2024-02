Berlin: Migranten bedrängen Frau in U-Bahn-Station – Video zeigt verstörende Szenen

Berlin. – Auf der Plattform X ( früher Twitter) kursiert derzeit ein Video, das zeigt, wie eine Frau im Berliner U-Bahnhof Boddinstraße von mindestens zwei Migranten bedrängt wird. Der Nutzer, der das Video geteilt hat, schreibt dazu: „Eine ukrainische Frau ist vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Statt Frieden und Sicherheit zu finden, wird sie von muslimischen Migranten sexuell belästigt und eingeschüchtert.“ Ob es sich bei der Frau tatsächlich um einen ukrainischen Flüchtling handelt, lässt sich nicht eindeutig sagen. Sie wehrt sich jedoch auf Englisch und mit deutlichem Akzent gegen die Annäherungsversuche der Migranten.

Werbung

„Ukraine muss den Krieg schnell gewinnen“

In den Kommentaren kritisieren viele Nutzer die Zustände in Deutschland: „Traurig. Ich war in den 80ern in Deutschland. Es war so ein schönes Land mit wenig Kriminalität“, schreibt ein Nutzer. „Die Ukraine muss den Krieg so schnell wie möglich gewinnen, damit sie ihr Volk in Sicherheit bringen kann. Westeuropa ist schrecklich für ukrainische Flüchtlinge. Polen ist eines der wenigen Länder, das den Ukrainern wirklich eine sichere Zuflucht geboten hat“, schreibt ein anderer. „Die Ukrainer, die vor Krieg und Unterdrückung nach Deutschland fliehen, sind wie Frösche, die aus einem kochenden Topf ins offene Feuer springen“, zieht eine andere Nutzerin einen bildhaften Vergleich.