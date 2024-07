Aufregung in München: Video zeigt Grünflächen um Fasaneriesee voller Migranten

Ein Video, das die Grünflächen rund um den Fasaneriesee in München voller Migranten und Schwarzer zeigt, sorgt in den Sozialen Medien für Aufregung. Innerhalb von zwei Tagen erreichte es mehrere hunderttausend Menschen und löste kontroverse Kommentare aus.

München. – Ein Video, das die Grünflächen rund um den Fasaneriesee in München zeigen soll, sorgt auf X aktuell für Aufsehen. Denn das rund eineinhalbminütige Video dokumentiert die zunehmende Überfremdung in Deutschland. Vermutlich von einem Fahrrad aus filmt ein Unbekannter die Szenen, in denen zahlreiche Ausländer, die meisten von ihnen Schwarze, zu sehen sind. Übertitelt ist das Video mit den Worten: „Ein ganz normaler Tag im Münchner Park“.

Das Video erreichte innerhalb von nur zwei Tagen mehrere Hunderttausend Menschen, über 500 Personen haben es kommentiert. „Der neue Sozialismus“, ist darunter etwa zu lesen. „Die Deutschen haben für Sowas keine Zeit, die sind arbeiten... das waren mal unsere Parks und Naherholungsgebiete. Jetzt erholen sich da andere...“, schreibt eine Nutzerin. „Schade um unser Land“, erklärt eine andere. „So sehen die meisten Parks und Grünflächen in den deutschen Städten mittlerweile aus. Kaum noch eine deutsche Familie die sich hier versammelt. An den Wochenenden ist es besonders schlimm“, erklärt wieder ein anderer.