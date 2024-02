Ab 14 Jahren: Bistum Mainz lädt Jugendliche zum Queer-Workshop ein

Mainz. – Das Bistum Mainz bietet regelmäßig Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen an. So gibt es im Februar neben Schulungen, wie man Fördertöpfe für die Jugendarbeit „anzapft“ oder klassischen Erste-Hilfe-Kursen auch queere Workshops, zu denen sich Jugendliche ab 14 Jahren anmelden können.

Queere Identität soll erforscht werden

In dem Workshop, der sich an queere Jugendliche aus dem Kreis Bergstraße richtet, sollen Fragen wie „Was macht mich aus? Welche Vorbilder habe ich? Wie kann ich zu mir finden?“ beantwortet werden. „Wir wollen mit euch individuelle und gesellschaftliche Aspekte von (queerer) Identität kennenlernen und erforschen“, heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung auf der Website des Bistums.

Ebenfalls im Februar und darüber hinaus finden Schulungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen statt. In den Fortbildungen, die sich an Personen in der (kirchlichen) Jugendarbeit richten, soll neben einer inhaltlichen Einführung in das Thema Gewalt auch Basiswissen zu sexualisierter Gewalt vermittelt werden. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer über rechtliche Grundlagen informiert werden und Methoden zur Sensibilisierung kennen lernen. Praktische Übungen zum Thema Nähe und Distanz, die Reflexion eigener Unsicherheiten und Erfahrungen sowie Handlungsmöglichkeiten bei Grenzverletzungen und Übergriffen beziehungsweise konkrete Handlungsempfehlungen bei sexualisierter Gewalt, Missbrauchsfällen und Übergriffen sind weitere Inhalte der Schulung.