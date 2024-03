„Go woke, go broke“: Fitnesskette verliert eine halbe Milliarde Dollar an Wert

Nachdem eine US-amerikanische Fitnesskette einer Kundin gekündigt hatte, die sich öffentlich über Transgender-Frauen in der Frauenabteilung beschwert hatte, verlor „Planet Fitness“ an der Börse rund 400 Millionen US-Dollar an Wert.

Der Wert der US-amerikanischen Fitnesskette „Planet Fitness“ sank innerhalb von fünf Tagen um 400 Millionen Dollar, nachdem eine Frau, die ein Foto einer „Transfrau“ in einer Umkleidekabine für Frauen geteilt hatte, als Mitglied ausgeschlossen worden war. Die Transfrau rasierte sich in einem für Frauen reservierten Bereich. Nach den Reaktionen auf das Verbot erklärte das Unternehmen, dass sich zwar einige Mitglieder bei der gemeinsamen Nutzung der Einrichtungen unwohl fühlen könnten, dies jedoch kein Grund sei, dem Transgender-Mitglied den Zugang zu verweigern.

Transfrauen im Frauenbereich

Konkret teilte Patricia Silva Anfang März ein Video, in dem sie über den Vorfall in Fairbanks (Alaska) mit der Transfrau berichtete und diesen kritisierte. „Auf der Damentoilette rasiert sich ein Mann“, sagte sie in dem Video. „Er mag sein Geschlecht nicht, also will er eine Frau sein, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, wenn er sich in meinem Badezimmer rasiert. Ich dachte, ich spreche es einfach laut aus“, so Silva. Sie sprach die Transfrau an und bat sie, in den Männerbereich zu gehen, doch diese antwortete laut Silva nur: „Nun, ich bin LGB …“. Planet Fitness kündigte Silvas Mitgliedschaft und erstattete Anzeige bei der Polizei mit der Begründung, sie habe durch das Fotografieren und/oder Filmen in der Umkleidekabine gegen die Richtlinien des Fitnessstudios verstoßen. „Als Heimat der Judgement Free Zone hat sich Planet Fitness verpflichtet, ein integratives Umfeld zu schaffen“, sagte ein Sprecher der Muttergesellschaft in einer Stellungnahme.

Die Entscheidung des Unternehmens, Silvas Mitgliedschaft zu beenden und sie anzuzeigen, löste in den Sozialen Medien einen Aufschrei aus, der sich auch in wirtschaftlichen Zahlen niederschlug. In Kommentaren kündigten Nutzer an, ihre Mitgliedschaft bei „Planet Fitness“ zu kündigen und zur Konkurrenz zu wechseln. Viele solidarisierten sich mit Silva und kritisierten die Entscheidung des Unternehmens. Der Wert des Unternehmens fiel zwischenzeitlich von 5,3 Milliarden US-Dollar am 14. März auf unter fünf Milliarden US-Dollar am 19. März, stabilisierte sich in dieser Woche aber wieder bei über fünf Milliarden. Der Aktienkurs fiel um bis zu zehn US-Dollar.