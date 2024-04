Weil sie Alkohol tranken? Nordafrikaner greift Passanten in Bordeaux an

In Bordeaux ist am Mittwochabend ein Mann getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Augenzeugenberichten soll Alkoholkonsum der Grund gewesen sein. Der Angreifer wurde von der Polizei durch Schüsse getötet.

Der Angriff ereignete sich an einer Uferpromenade.

Bordeaux. – Am Mittwoch, den 10. April, hat ein tödlicher Zwischenfall die Stadt Bordeaux erschüttert. Nach offiziellen Angaben der Staatsanwaltschaft wurde ein Mann am Fuße einer Steinbrücke von einem Polizisten erschossen, nachdem er zuvor einen anderen Mann mit einem Messer getötet und einen zweiten Mann verletzt hatte. Der Täter, der vermutlich nordafrikanischer Herkunft ist und ein traditionelles nordafrikanisches Gewand trug, wurde von der Polizei gestoppt und außer Gefecht gesetzt.

Alkohol soll Auslöser gewesen sein

Der tragische Vorfall soll sich am frühen Abend ereignet haben, als der bewaffnete Angreifer Passanten auf der Uferpromenade angriff, darunter einen 36-jährigen Algerier, der tödlich verletzt wurde, und eine weitere Person, die schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Augenzeugenberichten zufolge eskalierte die Situation, nachdem der Angreifer die Gruppe wegen angeblichen Alkoholkonsums angegriffen und ein Messer gezogen hatte. Das berichtet das französische Online-Medium Sud Ouest. Die Polizei rückte an und schoss auf den Angreifer, um ihn am Flussufer zu stoppen.

Zeugen, darunter zwei junge Jogger auf der Brücke, beschrieben einen Mann, der einen Turban trug und bewaffnet war. Trotz des Eingreifens der Ordnungskräfte habe der Mann sein Messer nicht fallen lassen und sei schließlich durch den Schuss eines Polizisten gestoppt worden. Britischen Medienberichten zufolge gehen die Behörden derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.