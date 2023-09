USA: Deutsche Familie wehrt sich gegen mögliche Abschiebung

Seit mehr als zehn Jahren lebt die Familie Romeike in den USA, wo sie damals wegen der ablehnenden Haltung Deutschlands zum Hausunterricht Asyl beantragte. Nun droht ihnen die Abschiebung nach Deutschland.

15 Jahre lang haben Uwe und Hannelore Romeike ihre Kinder in den USA aufgezogen und zu Hause unterrichtet, wo sie wegen der ablehnenden Haltung Deutschlands gegenüber Homeschooling, also Heimunterricht, Asyl beantragt hatten. Nun will die US-Regierung sie plötzlich abschieben. Obwohl der Asylantrag der Romeikes bei ihrer ersten Einreise 2008 wegen „begründeter Furcht vor Verfolgung“ bewilligt wurde, ist das Justizministerium der Obama-Administration anderer Meinung und hat die Entscheidung des ursprünglichen Einwanderungsrichters angefochten.

„Das Ziel in Deutschland ist eine offene, pluralistische Gesellschaft“, schrieb das Justizministerium damals in einem Schriftsatz. „Kindern, gleich welcher Herkunft, Toleranz zu vermitteln, hilft ihnen, die Fähigkeit zu entwickeln, als gleichberechtigte Bürger in Deutschland zu interagieren.“ Das Verfahren endete mit der Aberkennung des Asylstatus der Romeikes. 2013 klagte die Familie erfolglos gegen diese Entscheidung. Seitdem leben sie mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis, die es ihnen erlaubt, im Land zu bleiben, ohne die Staatsbürgerschaft zu erhalten.

Familie wehrt sich gegen Abschiebung

Anfang dieses Monats teilte die Familie jedoch mit, dass die Ausländerbehörde sie aufgefordert habe, innerhalb der nächsten vier Wochen ihre deutschen Pässe vorzulegen, danach würden sie nach Deutschland zurückgeschickt. „Sie wurden gerade darüber informiert, dass die Anweisung geändert wurde“, sagte Kevin Boden, ein Anwalt, der die Familie vertritt, in einem Interview mit dem Daily Caller. „Wir wissen nicht, woher diese Anordnungen kommen. Sie könnten vom Leiter der Außenstelle oder dem stellvertretenden Leiter der Außenstelle an das örtliche Büro gekommen sein, was wahrscheinlich vom ICE-Hauptquartier (Immigration and Customs Enforcement, Anm. d. Red.) kam.“

Die gläubige christliche Familie hat beschlossen, ihren Fall mit Unterstützung der Homeschool Legal Defense Association weiterzuführen, die versprochen hat, die Entscheidung der Regierung anzufechten. „Ich kann Ihnen sagen, dass ich heute mit Familien gesprochen habe, die in Deutschland Angst haben, und der Kampf dort, die Verfolgung dort, ist heute genauso real wie vor 15 Jahren“, sagte Boden. Um in den USA Asyl zu erhalten, müssen Asylbewerber nachweisen, dass sie in ihrem Heimatland wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, sozialer Gruppe oder politischer Überzeugung verfolgt werden. Von den 52.000 Asylfällen, über die Einwanderungsrichter im Fiskaljahr 2022 entschieden haben, wurden rund 46 Prozent anerkannt.