Ungarn im Umbruch? Orbáns Fidesz in Umfragen nicht mehr auf Platz eins

Budapest. – Lange Zeit führte die Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orabán die Umfragen an. Nun zeigt eine aktuelle Umfrage des Budapester Meinungsforschungsinstituts Median eine Verschiebung in der politischen Landschaft Ungarns: Die Tisza-Partei des Oppositionspolitikers Peter Magyar zieht in der Wählergunst an Fidesz vorbei.

Tisza-Partei mit Vorsprung in Wählerumfragen

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median im Auftrag der Wochenzeitung „hvg“ würde die Tisza-Partei bei einer Wahl am kommenden Sonntag 46 Prozent der Stimmen erhalten, Fidesz käme auf 39 Prozent. In den Umfragen anderer Institute lag Fidesz in den vergangenen Wochen vorn. Eine Umfrage von Real-PR 93 von Ende Oktober sah Orbáns Partei mit 44 Prozent auf Platz eins, die Tisza-Partei mit 35 Prozent auf Platz zwei. Und auch in der Umfrage des Instituts Median vor einem Monat lag Fidesz mit rund 43 Prozent noch vor der Tisza-Partei mit rund 39 Prozent. Die Meinungsforscher betonen, dass vor allem die Anhänger von Magyar derzeit besonders aktiv seien.

Umfrage Parlamentswahl Ungarn 04. November 2024 in Prozent, nächste Wahl voraussichtlich 2026 Medián für Heti Világgazdaság, 1.000 Befragte, 21. Oktober bis 04. November

Auch in der Gesamtbevölkerung einschließlich der unentschlossenen Wähler liegt die Tisza-Partei knapp vorn: Hier käme sie auf 34 Prozent, Fidesz auf 32 Prozent. Beobachter sehen darin einen klaren Trend, der sich bereits vor zwei Wochen in Umfragen anderer, kleinerer Institute abzeichnete, die Tisza mit einem leichten Vorsprung von ein bis zwei Prozentpunkten sahen.

Politische Landschaft in Ungarn in Bewegung

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Dominanz der Fidesz-Partei zum ersten Mal seit Orbáns Amtsantritt 2010 in Frage gestellt ist. Der Aufstieg der Tisza-Partei und die steigende Popularität ihres Vorsitzenden Magyar deuten auf eine mögliche Verschiebung in der politischen Landschaft Ungarns hin. Bei den Umfrageergebnissen könnte es sich aber auch nur um eine vorübergehende Veränderung handeln, schließlich lag die Tisza-Partei in den vergangenen Wochen in Umfragen anderer Institute schon einmal vor Fidesz, rutschte dann aber wieder auf den zweiten Platz ab.