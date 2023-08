Trump: Keine Ukraine-Hilfe, bis Korruptionsvorwürfe gegen Biden geklärt sind

In einer Rede vor tausenden Anhängern bei einer Wahlkampfveranstaltung in Erie, Pennsylvania, forderte Donald Trump am 29. Juli auch seine republikanischen Parteifreunde auf, sich stärker für eine Untersuchung der zunehmenden Vorwürfe über Fehlverhalten von Demokraten einzusetzen. „Die größte Beschwerde, die ich höre, ist, dass die Republikaner diese Informationen finden und dann nichts dagegen unternehmen“, sagte er in seiner Rede.

Details zu mutmaßlichem Bestechungsplan veröffentlicht

Er lobte jedoch einige republikanische Abgeordnete dafür, dass sie hart gearbeitet hätten, um Informationen über Berichte zu finden, dass Joe Biden und sein Sohn Hunter angeblich einen ukrainischen Energiechef um zehn Millionen Dollar heruntergehandelt hätten. Im Gegenzug hätten die Bidens den Energiekonzern vor „allen möglichen Problemen“ bewahren wollen, so Trump.

Wie Epoch Times berichtet, veröffentlichte der republikanische Senator Chuck Grassley am 20. Juli Details des mutmaßlichen Bestechungsplans, die ein vertrauenswürdiger Informant dem FBI zugespielt hatte. Es war unklar, ob und was das FBI unternahm, um den Behauptungen des Informanten nachzugehen. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe als „seit Jahren widerlegte Behauptungen“ zurück.

Biden laut Trump „kompromittiert“

Der amtierende Präsident sei „kompromittiert“ und ziehe „uns in einen globalen Konflikt im Namen desselben Landes, der Ukraine, das offenbar all diese Millionen Dollar an seine Familie gezahlt hat“, sagte Trump und fügte hinzu, dass die Abgeordneten handeln müssten. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 hat Amerika rund 113 Milliarden Dollar für die Verteidigung des Landes ausgegeben. Trump sagte, der Kongress solle sich weigern, weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine zu ergreifen, bis das FBI, das Finanzministerium und das Justizministerium jedes Beweisstück veröffentlichen, die sie über die Geschäfte der Bidens mit den ukrainischen Behördenveröffentlichen haben.

„Wir müssen es wissen und die Öffentlichkeit verdient es zu wissen“, sagte er. „Dies ist der größte Skandal in der Geschichte der Vereinigten Staaten“, sagte Trump und warf den „Fake-News-Medien“ vor, nicht ausführlich über die Vorwürfe berichtet zu haben, wie sie es bei den Vorwürfen gegen seine Regierung über geheime Absprachen mit Russland getan hätten. „Die kolossalen Betrügereien, die Geldwäsche und die Kriminalität der Bidens lassen Hillary Clinton wie einen schönen Engel aussehen“, so Trump.

Trump will „echten Sonderermittler“ ernennen

Während sich viele Demokraten der Verantwortung für angebliches Fehlverhalten entzögen, sei er immer wieder Ziel von Verfolgungen durch die Demokraten „Die radikal verrückten Demokraten, sie klagen mich an, sie beschuldigen mich, sie manipulieren unsere Wahlen. Und die Republikaner […] sie kämpfen einfach nicht so, wie sie kämpfen sollten“, sagte Trump und forderte die Republikaner auf, stärker zu sein.

Trump sagte, das Justizministerium nehme ihn ins Visier, weil er die größte politische Bedrohung für Biden darstelle und auch, weil er geschworen habe, „Missstände“ aufzudecken. „Ich bin der Einzige, der sie stoppen kann“, sagte Trump. Deshalb hätten die Demokraten einen „sehr koordinierten Angriff“ gegen ihn gestartet. „Ich werde für Sie angeklagt [...] mehr als 200 Millionen Menschen, die unser Land lieben“, sagte er. Trump schwor, im Falle seiner Wahl „einen echten Sonderermittler“ zu ernennen, der die Aktivitäten der Familie Biden untersuchen werde. In der Zwischenzeit „lehnen sich einige Republikaner zurück und sagen, sie hätten andere Prioritäten“, sagte er. „Wenn diese korrupten Verfolgungen unseres Volkes Erfolg haben, werden sie die Übernahme dieses Landes vollenden und Ihren Lebensstil für immer zerstören. [...] Wir haben eine Chance, es zu retten, und diese Chance heißt 2024!“