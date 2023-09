Schuld an Einnahmeverlusten? Elon Musk droht linker NGO mit Klage

Tesla-Chef Elon Musk hat die jüdische Organisation ADL (Anti-Defamation League) für Umsatzeinbußen des früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendienstes X verantwortlich gemacht und mit einer Klage gedroht. „Um den Namen unserer Plattform in Bezug auf Antisemitismus reinzuwaschen, scheint uns keine andere Wahl zu bleiben, als die Anti-Defamation League wegen Verleumdung zu verklagen ... Oh, was für eine Ironie“, schrieb Musk am Montagabend auf der Plattform.

Hälfte des Unternehmenswerts zerstört?

„Rückmeldungen von Werbetreibenden zufolge scheint ADL für den Großteil unserer Einnahmeverluste verantwortlich zu sein“, erklärte der Milliardär. Die ADL könne potenziell für die Vernichtung der Hälfte des Unternehmenswertes verantwortlich sein, „also etwa 22 Milliarden Dollar“ (rund 20,5 Milliarden Euro). „Werbetreibende scheuen Kontroversen, daher muss die ADL nur unbegründete Anschuldigungen erheben, um unsere Werbeeinnahmen in den USA und Europa zu vernichten“, sagte Musk.

Diese „Kontroverse“ führe dazu, „dass Werbekunden eine ‚Pause‘ machen, aber diese Pause ist dauerhaft, bis die ADL grünes Licht gibt, und das wird sie nicht tun, ohne dass wir zustimmen, jedes Konto, das ihnen nicht gefällt, heimlich zu sperren oder zu verbannen“, so Musk weiter.

Unterstützung aus der Doge-Community

Unterdessen unterstützt die Community rund um die Kryptowährung Dogecoin den Tech-Milliardär. So hat DOGE-Entwickler DogeDesigner seine Anhänger dazu aufgerufen, eine Petition zu unterzeichnen, um die Redefreiheit zu gewährleisten und die Zensur zu beenden.