Präsidentschaftswahlen in Polen: Mentzen macht PiS-Kandidaten Konkurrenz

Sławomir Mentzen könnte zu einer Gefahr für die PiS werden: Der Politiker liegt in den Umfragen nur knapp hinter Karol Nawrocki.

Mentzen setzt im Wahlkampf vor allem auf seine Präsenz in den Sozialen Medien und auf Bürgernähe.

Warschau. – Der Wahlkampf um die polnische Präsidentschaft könnte für die nationalkonservative PiS kaum schwieriger sein. Ihr Kandidat Karol Nawrocki, bisher Leiter des Instituts des Nationalen Gedenkens, sorgt für negative Schlagzeilen. Eine polnische Zeitung kommentierte, Nawrocki habe den Krieg in der Ukraine vergessen, „aber nicht die Wurst“, nachdem er am dritten Jahrestag der russischen Angriffs auf die Ukraine eine Fleischfabrik besuchte, statt an einer Gedenkveranstaltung teilzunehmen. Es gibt auch Berichte, dass er seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten unter falschem Namen lobte.

Seine schlechten Umfragewerte machen den Weg frei für einen überraschenden Herausforderer: Sławomir Mentzen. Nach den letzten Umfragen liegt er nur knapp hinter Nawrocki. Doch beide kämpfen derzeit nur um den zweiten Platz, denn klarer Favorit ist der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski von der Bürgerplattform des Ministerpräsidenten Donald Tusk, wie Euractiv berichtet.

Mentzen setzt auf Soziale Medien

Sławomir Mentzen hat sich vor allem durch seine starke Online-Präsenz als politische Figur etabliert. Viele junge Wähler identifizieren sich mit ihm, was selbst die ehemalige PiS-Ministerpräsidentin Beata Szydło anerkennt: Die Menschenmengen bei seinen Veranstaltungen seien „beeindruckend“. In den Sozialen Medien wird er wegen seines Aussehens oft mit einer Figur aus dem Videospiel Detroit: Become Human verglichen.

Mentzen vertritt eindeutige Positionen: Er fordert eine weitgehende Liberalisierung des Waffenrechts, lehnt Abtreibung kategorisch ab und spricht sich für „milde körperliche Züchtigungen“ von Kindern aus.

Vom Steuerberater zum Politiker

Mentzen ist mit 38 Jahren einer der jüngsten Kandidaten. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler und diplomierte Physiker betreibt eine eigene Kanzlei für Steuer- und Rechtsberatung. Erste politische Ambitionen zeigte er bereits 2018 mit einer Bürgermeisterkandidatur in Toruń, die jedoch scheiterte. 2022 übernahm er die Führung der Partei Neue Hoffnung, ein Jahr später wurde er einer der Vorsitzenden des rechten Parteienbündnisses Konfederacja und zog ins Parlament ein. Anfang 2024 erklärte er offiziell seine Kandidatur für das Präsidentenamt.

Neben der Politik hat Mentzen noch eine andere Leidenschaft: Bier. Im Jahr 2020 hat er seine eigene Craft Beer Marke Browar Mentzen auf den Markt gebracht und nutzt diese geschickt für seinen Wahlkampf. Unter dem Motto „Bier mit Mentzen“ lädt er zu lockeren Gesprächen mit Wählern ein. Diese Nähe ist ein wichtiger Teil seines Images.

Mentzen mäßigt seinen EU-Kritik-Kurs

Früher war Mentzen ein entschiedener Gegner des EU-Beitritts Polens. In letzter Zeit hat er seine Rhetorik jedoch abgemildert und äußert sich nun vorsichtiger über die Zukunft Polens in der Europäischen Union.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Mentzen mit seinem unkonventionellen Stil weiter an Popularität gewinnt oder ob sich der Wahlkampf der PiS stabilisieren kann. Laut einem Bericht von Euractiv bleibt vor allem die Frage spannend, ob der Herausforderer das traditionelle politische Gefüge in Polen nachhaltig verändern kann.