Orbán will keine „Mini-Gazas“ in Budapest

In einem Interview mit Kossuth Radio sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, er wolle „keine Mini-Gaza in den Stadtteilen von Budapest“.

Budapest. – Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einem Interview erneut die westeuropäische Migrationspolitik scharf kritisiert. „Die Menschen in Europa wollen keinen Krieg und auch keine Migration, deshalb wird es bei der Europawahl im kommenden Jahr vor allem um eine Änderung der Migrationspolitik gehen. Denn in Brüssel ist ein Wandel nötig“, sagte er in einem aktuellen Interview mit Kossuth Radio. Er sehe große Unterschiede zwischen europäischen Staaten mit großen arabischen Minderheiten und Ungarn. Westeuropa sei inzwischen gezeichnet von „Terroranschlägen“ und „Bandenkriegen“. Zugleich stellte er klar: „Wir wollen keine Mini-Gazas in den Bezirken von Budapest“, womit er wohl auf die zahlreichen pro-palästinensischen Demonstrationen in europäischen Städten anspielte, bei denen zum Teil auch islamistische Fahnen zu sehen waren.

Weiter gegen Umverteilung von Migranten

Einer Umverteilung von Migranten nach Ungarn erteilt Orbán eine weitere harsche Absage. Ungarn hätte „keinen Fehler“ gemacht. Mit den Migrationsproblem müssten die Staaten des westlichen Europas nun selber fertig werden. Konkret erklärte er via X (früher Twitter): „Ich sage immer, dass wir ein Toleranzangebot haben. Ich sage den Deutschen, den Franzosen, den Brüsselern: Ihr habt es so gemacht, wie ihr es gemacht habt, macht es so, wie ihr es gemacht habt. Wir wollen euch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Wir bitten euch nur um eines: Dass ihr toleriert, dass wir es anders machen, denn dies ist unser Land, dies ist unser Geschäft. Lasst uns in Ruhe.“

„Versuchen Sie nicht, uns vorzuschreiben, wer in Ungarn bleiben darf. Schicken Sie keine Migranten hierher, die Sie zu Unrecht in Ihr Land gelassen haben und die Sie nun loswerden wollen, indem Sie sie hierherschicken. Tun Sie das nicht. Toleriert die Tatsache, dass dies ein anderes Land ist, dass wir keinen Fehler gemacht haben, dass wir eine andere Position haben und dass wir nicht so werden wollen wie ihr. Wir wollen keine Mini-Gazas in den Stadtteilen von Budapest. Und wir wollen keine Terroranschläge, Bandenkriege und all die Dinge, die wir in den großen Städten Westeuropas sehen.“