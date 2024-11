Nach Trump-Sieg: Liberale Frauen schwören Männern ab, konservative Frauen wollen jetzt mehr Kinder

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump lehnen Frauen in den USA aus Protest Partnerschaften mit Männern ab. Doch es gibt auch eine konservative Gegenbewegung.

Konservative Frauen in den USA wollen nun mehr Kinder bekommen.

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen in der vergangenen Woche erleben die USA einen neuen Zulauf von Anhängerinnen der südkoreanischen 4B-Bewegung, die aus Protest gegen die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern Sex, Ehe und Kinder ablehnt. In den Sozialen Medien werden Hashtags wie #4BMovement immer beliebter.

Unmut über Unterstützung

Amerikanische Anhängerinnen äußern ihren Unmut über die Männer, die Trump unterstützt haben, und fordern andere Frauen auf, sich der Bewegung anzuschließen. Eine Nutzerin auf X schrieb: „Amerikanische Frauen, es sieht so aus, als wäre es an der Zeit, sich von Koreas 4B-Bewegung beeinflussen zu lassen.“ Eine andere Nutzerin kommentierte, dass sie dies bereits seit der Aufhebung von „Roe v. Wade“, die das Recht auf Abtreibung einschränkte, praktiziere.

In einem TikTok-Video erklärt eine weitere Unterstützerin, dass es „an der Zeit ist, eure Gebärmütter für Männer zu verschließen“, und fügt hinzu, dass diese Wahl deutlich gemacht habe, dass Frauenhass in den USA präsent sei. „Wenn Männer unsere Körper nicht respektieren, bekommen sie keinen Zugang zu unseren Körpern“, heißt es in einem weiteren viralen Beitrag.

Konservative Gegenbewegung

Während sich weibliche Trump-Gegner nun von den Männern distanzieren, feiern konservative Frauen Trumps Wahlsieg und teilen ihre Freude über die Aussicht auf eine sichere wirtschaftliche Zukunft in den Sozialen Netzwerken, wie die New York Post berichtet. Eine besonders populäre Stimme ist die 30-jährige Mutter Tara Elsas aus Illinois, die in einem TikTok-Clip tanzt und scherzhaft kommentiert, dass sie ihren Mann nach einem weiteren Kind fragen werde: „Ich, wie ich darauf warte, dass mein Mann von der Feuerwehr nach Hause kommt, damit ich ihn fragen kann, ob wir noch ein Kind bekommen können, jetzt, wo wir es uns leisten können. Danke, Trump“.

Wahlsieg Trumps war „große Erleichterung“

Im weiteren Verlauf erklärt die Frau, dass hinter dem Video ein gewisser Wahrheitsgehalt stecke, da die wirtschaftliche Situation unter Trump es ihrer Familie ermögliche, ihre Pläne für ein weiteres Kind in die Tat umzusetzen. „Trump hat im Wahlkampf versprochen, den Alptraum der Inflation zu beenden“, sagte Elsas, und er habe dafür auch einen Plan, der für ihre Familie einen großen Unterschied machen werde. Sie verwies auf die Versprechen des designierten Präsidenten, die Inflation zu senken und die Steuern auf Überstunden abzuschaffen.

Elsas beschreibt den Wahlsieg als „große Erleichterung“ und lobt Trumps wirtschaftspolitische Ziele. Ihr Mann sei als Feuerwehrmann stark auf Überstunden angewiesen, weshalb die geplanten Steuerpläne ihrer Familie zugute kämen. Auch die geplanten Maßnahmen zur Senkung der Benzinpreise, zur Nutzung heimischer Ölressourcen und zur Beendigung des Krieges in der Ukraine nennt Elsas als Faktoren, die den Kinderwunsch realistischer werden lassen. „All diese Dinge werden es uns ermöglichen, ein weiteres Kind zu bekommen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Inflation weiter steigt, und unserem Kind das Leben zu geben, das es verdient“, fügt Elsas hinzu.

Werbung

Kulturelle und soziale Werte im Fokus

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen hofft Elsas, dass Trump die kulturellen und sozialen Werte in den USA bewahren wird. Sie möchte sicher sein, dass Trump Jungen aus der Umkleidekabine ihrer Tochter fernhalten und ihnen nicht erlauben werde, am Frauensport teilzunehmen.

Elsas’ Post erhielt viel Zuspruch in den Sozialen Medien, vor allem von anderen konservativen Frauen, die sich ebenfalls über den Wahlsieg freuen und ähnliche Überlegungen für eine größere Familie anstellen. „Das war buchstäblich das erste, was ich meinem Mann gestern Morgen geschrieben habe“, schrieb eine Nutzerin. Andere Kommentatorinnen erwähnten, dass sie nun über ein drittes Kind nachdenken und bestätigten Elsas’ Aussage mit den Worten: „Yup!!! Gleich!“ und „genau richtig lol“.