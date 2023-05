Nach Drohnenangriff: Russland wirft Ukraine „terroristischen Angriff“ vor

Bei einem Drohnenangriff sind offenbar mehrere Gebäude in der russischen Hauptstadt beschädigt worden. Aus der Ukraine gibt es bisher noch keine Stellungnahme.

Moskau. - Nach russischen Angaben ist die Hauptstadt Moskau Dienstagfrüh Ziel eines Drohnenangriffs geworden. „Heute früh, in der Morgendämmerung, hat ein Drohnenangriff geringfügige Schäden an mehreren Gebäuden verursacht“, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin im Onlinedienst Telegram. „Bisher ist niemand ernsthaft verletzt worden“, fügte er hinzu.

Alle Drohnen abgeschossen

Das Verteidigungsministerium erklärte am Dienstag, dass bei dem Angriff acht Drohnen genutzt worden seien. „Alle Drohnen des Feindes wurden abgeschossen.“ Drei seien von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgebracht worden, die restlichen fünf von der russischen Flugabwehr abgeschossen worden, hieß es weiter. Der Angriff folgt auf einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew im Laufe der Nacht, bei dem nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko mindestens ein Mensch starb.

Nach dem Drohnenangriff auf Moskau wirft Russland nun der Ukraine einen „terroristischen Angriff“ vor. Für die Anschuldigungen legte Moskau noch keine Beweise vor. Aus der Ukraine gab es zunächst keine Reaktion. In den vergangenen Wochen häuften sich auch in russischen Regionen Beschuss und Drohnenattacken. Anfang Mai ereignete sich der wohl spektakulärste Vorfall, als unmittelbar über dem Kreml zwei Flugobjekte abgeschossen wurden. Moskau machte damals die Führung in Kiew dafür verantwortlich, diese stritt eine Beteiligung jedoch ab.