Italien: Frau springt nach stundenlanger Vergewaltigung aus dem Fenster

Eine Somalierin wurde in Bologna von mehreren jungen Männern vergewaltigt. Sie konnte sich nur durch einen Sprung aus einem Fenster retten. Die Tatverdächtigen wurden bereits festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft beziehungsweise in einer Jugendstrafanstalt.

Bologna. – In den frühen Morgenstunden des 29. Mai wurde eine 37-jährige Frau aus Somalia in Bologna Opfer eines schrecklichen Verbrechens. Die Frau, die obdachlos war, wurde unter dem Vorwand, Kokain zu konsumieren, in eine Wohnung im Stadtzentrum gelockt. Dort wurde sie etwa eine Stunde lang von drei jungen Männern festgehalten und abwechselnd vergewaltigt.

Die Tatverdächtigen, ein 22-jähriger Italiener und zwei Tunesier im Alter von 17 und 18 Jahren, wurden nach intensiven Ermittlungen der Carabinieri festgenommen. Der Vorfall wurde bekannt, als die Frau versuchte, durch das Fenster zu fliehen und dabei schwer verletzt wurde. Sie stürzte aus etwa fünf Metern Höhe und erlitt schwere Verletzungen am Becken und mehrere Knochenbrüche.

Tatverdächtige mit krimineller Vergangenheit

Anwohner wurden durch die Hilferufe der Frau und das Geräusch des Sturzes aufmerksam und alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Frau wurde ins Ospedale Maggiore gebracht, wo sie noch immer stationär behandelt wird, sich aber nach Angaben der Polizei wieder erholen dürfte.

Die drei Verdächtigen haben eine kriminelle Vergangenheit, vor allem im Bereich der Gewaltkriminalität. Der Älteste der Gruppe wurde in der Provinz Pesaro und Urbino aufgespürt, während der 17-Jährige in Bologna und der 18-Jährige in Sesto San Giovanni festgenommen wurden. Zwei der Männer befinden sich in Untersuchungshaft, während der minderjährige Täter in einer Jugendstrafanstalt untergebracht wurde.