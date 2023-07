Französische Polizeistatistik: Viele Randalierer haben arabische Namen

Die Krawalle in Frankreich verursachten Schäden in Millionenhöhe

Paris. - Die französische Zeitung L'Opinion hat Daten zu den häufigsten Vornamen der Personen ausgewertet, die im Zuge der Unruhen in Frankreich in der vergangenen Woche festgenommen worden waren. Die Daten stammen aus polizeilichen Erhebungen in allen Gebieten Frankreichs, abzüglich der ländlichen Gebiete, Paris selbst und den unmittelbaren Vororten von Paris. Daher umfassen sie einige der Gebiete mit einer sehr hohen Konzentration von Einwanderern gar nicht.

Daten zeigen klares Muster

Dennoch zeigen die Daten ein klares Muster: Von den 335 aufgelisteten Personen haben 160 Vornamen einen arabisch-muslimischen Ursprung. Auf Platz eins liegt der Name Mohamed (81). Weitere Namen, die die Krawallmacher tragen, sind Jordanien (15), Ali (13), Yacin (11) und Ibrahim (10). Andere Krawallmacher hießen Enzo, Maxime, Adam oder Lukas. Das ist die vollständige Liste der von L'Opinion katalogisierten Vornamen samt Häufigkeit des Auftretens in absteigender Reihenfolge:

Mohamed : 81

Yanis : 31

Enzo : 25

Maxime : 21

Adam : 19

Lukas : 18

Jordanien : 15

Rayan : 14

Bryan : 14

Nathan : 13

Nicolas : 13

Ali : 13

Hugo : 13

Alexis : 13

Yacin : 11

Théo : 11

Ibrahim : 10

