An zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden (29.-30. Juli und 5.-6. August) trafen sich die Mitglieder der Alternative für Deutschland (AfD) in Magdeburg, um ein gemeinsames politisches Programm für die Europawahlen 2024 zu verabschieden. Der führende euroskeptische AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah wurde vergangene Woche zum Spitzenkandidaten der Partei gewählt. In den am Sonntag (6. August) veröffentlichten Schlussfolgerungen des Parteitags wird das EU-Projekt als „gescheitert“ bezeichnet und stattdessen ein „Staatenbund der EU-Nationen“ gefordert. Die Partei fordert jedoch nicht die „Auflösung“ der EU.

AfD in Umfragen nur knapp hinter CDU

Es wird erwartet, dass die AfD bei der nächsten Europawahl 2024 besonders gut abschneiden wird. In Umfragen liegt sie an zweiter Stelle hinter der CDU und weit vor der SPD von Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Schlussfolgerungen des Parteitags und die relativ starke Position der Partei in den Umfragen haben in Frankreich Besorgnis ausgelöst. So erklärte Ministerin Boone wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Schlussfolgerungen gegenüber dem Fernsehsender LCI, die deutsche „extreme Rechte“ sei „vom Hass auf einen Sündenbock“ getrieben, wie Euractiv berichtet.

Sie kritisierte die „pro-russische, nicht pro-ukrainische“ Haltung der Partei: „Russland ist bereit, afrikanische Länder auszuhungern, um die Welt zu destabilisieren, [und die Unterstützung der AfD durch den Kreml] ist besorgniserregend“, sagte sie und fügte auf X (früher Twitter) hinzu, die Partei sei eine „Gefahr für die europäische Stabilität“.

„AfD will EU zerstören“

Die Partei war stets skeptisch gegenüber den EU-Sanktionen gegen die russische Regierung, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2012 verhängt wurden. Diese Haltung wird von ihren französischen Kollegen vom Rassemblement National (RN) geteilt, die in einem im Juni veröffentlichten Bericht des französischen Parlaments beschuldigt wurden, „besondere Beziehungen“ zu Russland zu unterhalten. Die AfD sei das „unverhüllte und radikale Gesicht der europäischen extremen Rechten“ mit einem Ziel vor Augen, sagte Boone gegenüber LCI: „Die EU ohne ein alternatives Projekt zu zerstören“.