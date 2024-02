Barcelona: Marokkaner greift mehrere Frauen in U-Bahn-Station an

In der vergangenen Woche wurden in Barcelona mehrere Frauen von einem marokkanischen Mann tätlich angegriffen. Die Polizei vermutete zunächst, dass Alkohol oder Drogen im Spiel waren.

Der Mann griff mehrere Frauen in einer U-Bahn-Station an.

Barcelona. – Ein Mann hat am vergangenen Freitag in einer U-Bahn-Station in Barcelona mindestens zehn Frauen angegriffen und verletzt, eine davon schwer. Bei dem Mann handelt es sich um einen vorbestraften Marokkaner. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Mann bei den Angriffen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Inzwischen teilte die Polizei mit, sie gehe davon aus, dass der Tatverdächtige seine Opfer gezielt nach ihrem Geschlecht ausgesucht habe.

Mann zunächst wieder laufen gelassen

Wie Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, griff der Mann seine Opfer aus heiterem Himmel an, schlug einer Frau ins Gesicht und warf sie zu Boden. Sie erlitt bei dem Angriff einen Trommelfellriss. Nach Auswertung der Aufnahmen kam die Polizei zu dem Schluss, dass die Frauen aufgrund ihres Geschlechts willkürlich ausgewählt worden waren.

Medienberichten zufolge soll der Angreifer bereits eine Reihe von Diebstählen begangen haben. Die Polizei nahm zunächst seine Personalien auf, nachdem er vom Sicherheitspersonal der U-Bahn gestoppt worden war, und ließ ihn dann frei, um einen vollständigen Bericht zu erstellen und ihn zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht zu laden. Er wurde am Freitag gegen 23 Uhr erneut festgenommen, nachdem die Beamten ein Video gesehen hatten, auf dem zu sehen war, wie er mehrere Frauen auf dem Bahnsteig angriff und eines seiner Opfer schwer verletzte. Zuvor war man davon ausgegangen, dass er nur eine leichte Körperverletzung begangen hatte.