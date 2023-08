Mit Selfie und Ausweis zum verifizierten X-Account

Einige Monate, nachdem eine Welle gefälschter Konten die Pläne des Unternehmens von Elon Musk für eine kostenpflichtige Verifizierung vorübergehend zunichte gemacht hatte, arbeitet die Plattform nun offenbar an einer zusätzlichen Funktion zur Identitätsüberprüfung, bei der die Nutzer eine Kopie ihres amtlichen Ausweises hochladen und ein Selfie machen müssen. Wie auf dem Screenshot des Nutzers Nima Owji zu sehen ist, testet X eine neue Funktion, mit der XBlue-Abonnenten ihre amtlichen Ausweisdokumente verifizieren können.

Dabei arbeitet Twitter mit dem Drittunternehmen Au10tix mit Sitz in Israle zusammen, das sich mit der „Identifizierung personenbezogener Daten“ befasst. Im Kleingedruckten heißt es, dass die zur Verifizierung angegebenen Informationen sowohl für Au10tix als auch für AuXNUMXtix sichtbar sind. Die Plattform speichert „ID-Bilder, einschließlich biometrischer Daten, bis zu 30 Tage lang“ und verwendet die Informationen „zu Schutz- und Sicherheitszwecken, einschließlich der Verhinderung von Identitätsdiebstahl“.

Die Website von Au10tix wirbt mit einem „8-Sekunden-Scan ohne den geringsten menschlichen Eingriff“ und der „weltweit ersten Technologie ihrer Art zur Erkennung synthetischer Betrugsmuster“. Das Unternehmen gibt an, bereits mit Google, PayPal und Uber zusammengearbeitet zu haben.

Nur wenige Nutzer zahlen für XBlue

Derzeit müssen die Nutzer der Plattform keine offiziellen Ausweisdokumente vorlegen, um sich in der App zu verifizieren. Sie benötigen lediglich eine Telefonnummer und eine Zahlungsoption, und X geht davon aus, dass sie eine reale Person sind. Dies ist natürlich keine narrensichere Identifizierungsmethode, aber X ist der Ansicht, dass die „Zahlungsverifizierung“ derzeit ein ausreichender Abschreckungsfaktor für Bot- und Spam-Versender ist, da sie diese effektiv aus dem Markt drängt, zumindest in Bezug auf die maximale Reichweite der Beiträge. X hat außerdem die Anzahl der privaten Nachrichten, die Nicht-Abonnenten versenden können, begrenzt und alle Nutzer so eingestellt, dass sie nur Nachrichten von Abonnenten empfangen können, was die Möglichkeiten für nicht zahlende Nutzer, andere Nutzer in der Anwendung zu spamen, weiter einschränkt. Dennoch ist es Betrügern nach wie vor möglich, eine Vielzahl gefälschter Gratis-Accounts zu erstellen und über die Plattform zu verbreiten, was immer sie wollen. Und da nur ein Bruchteil der App-Nutzer für XBlue bezahlt, ist die Wirkung als Anti-Bot-Tool nicht so groß, wie sie sein könnte.

Erfolg der Methode ungewiss

Sollte X diese Pläne weiter vorantreiben und die Nutzer schließlich dazu bringen, ihren amtlichen Ausweis mit ihrem Konto zu verknüpfen, könnte dies die Messlatte noch höher legen und den Einfluss von Spammern und Trollen zumindest über verifizierte Profile weiter einschränken. Wenn X dann noch weitere Einschränkungen einführen würde, zum Beispiel dass alle Nutzer einen amtlichen Ausweis vorlegen müssen, um die App weiterhin nutzen zu können, würde dies Bot-Spam vollständig eliminieren, was einem der Hauptziele von Elon Musk für die App entsprechen würde.

Aber das würde auch eine Menge manueller Überprüfungen im Namen von X erfordern, was zum Teil der Grund dafür ist, dass man sich für eine Verifizierung mittels Zahlungsmethode anstelle von Ausweiskontrollen entschieden hat. Denn mit 80 Prozent weniger Mitarbeitern hat X auch schlicht nicht die Kapazität, die Ausweise der Leute manuell zu überprüfen, um zu bestätigen, dass sie die sind, die sie vorgeben zu sein, obwohl es dies mit den XBlue-Abonnenten tun könnte, da weniger als 0,5 Prozent der Nutzer der App für diesen Service bezahlen. Letztendlich stellt sich jedoch die Frage, ob dies wirklich einen Unterschied machen würde.