Thüringen: CDU fährt mit „Demokratiebus“ auf linke Demonstration

Leinefelde. – Die ganze Republik schaut nach Mitteldeutschland. Hier könnten die anstehenden Wahlen der bislang in der Opposition gefangenen AfD neue Chancen eröffnen. Doch dafür braucht sie die entsprechenden Stimmen, und schon Monate vor der Landtagswahl formiert sich eine klare Front gegen die Partei von Landeschef Björn Höcke und Stefan Möller, die nach aktuellen Umfragen bei rund 30 Prozent der Stimmen liegen würde. Das führt zu ungewöhnlichen Allianzen unter den Konkurrenten der AfD.

CDU im Bunde mit Linken?

Während die CDU mit dem Versprechen, eine weitere Legislaturperiode von Rot-Rot-Grün zu verhindern, in den Landtagswahlkampf startet, fand am Donnerstag in Leinefelde eine Demonstration gegen einen angekündigten Bürgerdialog der AfD statt. Ein von der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierter „Demokratiebus“ brachte zahlreiche Teilnehmer vor den Veranstaltungsort in der Oberreichsfeldhalle, wo diese gemeinsam mit linken und migrantischen Gruppen gegen die AfD demonstrierten.

Nach einem Bericht der Thüringer Allgemeinen war der entsprechende Bus bereits am Nachmittag im thüringischen Heiligenstadt im Eichsfeld angemeldet worden. Er soll die Bürger vor Ort anregen, „über Demokratie, Werte und aktuelle Politik ins Gespräch zu kommen“. Organisiert wurde die Aktion von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit Flixbus. Der AfD-Politiker und Landtagskandidat Robert Teske kommentierte die Beteiligung der CDU an der Gegendemonstration auf X (früher Twitter) lakonisch: „Die CDU-Thüringen hat sich in den letzten Jahren von Ramelows linkem Gesinnungslager anstecken lassen“. Damit sprach er auch das fragwürdige Verhalten der christdemokratischen Landtagsfraktion an, die Ministerpräsident Ramelow (Linke) nach wie vor unterstützt. „Erst deckt man jahrelang die Minderheitsregierung Ramelow, obwohl eine Mehrheit der Thüringer nicht mehr mit den Dunkelroten weitermachen will. Und dann beteiligt man sich auch noch mit eigener Infrastruktur und Personal an linken Veranstaltungen“, so Teske weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass die CDU gemeinsam mit der Linkspartei oder Antifa-Akteuren an Anti-AfD-Protesten teilnimmt: Einen ähnlichen Fall wie in Leinefelde gab es auch in Sachsen-Anhalt. Dort demonstrierte die CDU gemeinsam mit Antifa-Akteuren in Tangermünde gegen die AfD.