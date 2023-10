Terrorwarnung in Essen: Hinweis kam vom marokkanischen Geheimdienst

Essen. – Nach einem Hinweis des marokkanischen Geheimdienstes hat die Polizei in Essen am Dienstag, 24. Oktober, einen Terrorverdächtigen festgenommen. Bei dem Verdächtigen, Tarik S. (29), handelt es sich um einen deutsch-ägyptischen Einwanderer mit Wohnsitz in Duisburg. Als ehemaliger Kämpfer der Terrororganisation Daesch, der in Syrien und im Irak aktiv war, hatte er verschiedene Terrorpläne vorbereitet, die er auf deutschem Boden umsetzen wollte. Dazu gehörte laut Spiegel auch ein Anschlag mit einem Rammbock auf Teilnehmer einer Pro-Israel-Demonstration.

Die marokkanischen Sicherheitsbehörden hatten ihre deutschen Kollegen im September und Oktober 2023 über Identität, Hintergrund und Adresse des deutsch-ägyptischen Terrorverdächtigen informiert. Nach Angaben des marokkanischen Nachrichtenportals Le360 ist diese Aktion Teil der laufenden Überwachung von religiösen Extremisten und Terroristen, die außerhalb der marokkanischen Grenzen operieren.