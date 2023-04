Rekordergebnis: AfD führt mit 28 Prozent in Thüringen

Die AfD in Thüringen erzielt in einer neuen Umfrage ein Rekordergebnis und vergrößert den Abstand zu ihren Verfolgern.

In Thüringen baut die AfD einer Umfrage zufolge ihren Vorsprung vor der regierenden Linkspartei weiter aus. Die AfD kommt in der Sonntagsfrage auf 28 Prozent, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag der Thüringer Allgemeine am Donnerstag ergab, und erreicht damit ihren bisher höchsten Wert in Thüringen. Auf nur noch 22 Prozent kommt demnach die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Die Regierungsparteien Linke, SPD und Grüne rutschten der Zeitung zufolge zusammen unter die 40-Prozent-Marke und rücken von einer parlamentarischen Mehrheit immer weiter ab.

AfD führt mit großem Abstand

Die CDU erreicht 21 Prozent, die Sozialdemokraten nur 11 Prozent, während Grüne und FDP abgeschlagen bei 6 bzw. 5 Prozent liegen. In Thüringen wird regulär 2024 ein neuer Landtag gewählt. Derzeit führt Ramelow eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen, die von der CDU unterstützt wird. Die Koalition sieht sich im Landtag jedoch regelmäßig überstimmt - von AfD, CDU und FDP. AfD-Vorstandsmitglied Daniel Haseloff sieht in dem neuen Rekordergebnis eine Folge der jüngsten juristischen Schritte (FREILICH berichtete) gegen den AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke: "Da bekommt die erneute Immunitätsaufhebung von Höcke doch direkt einen interessanten Beigeschmack!.