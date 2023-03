Polen droht mit Intervention im Ukrainekonflikt

Warschau. - In ein Interview im französischen Fernsehen gibt der polnische Botschafter Jan Emeryk Rościszewski ein klares Zeichen an seine östlichen Nachbarn: „Wenn die Ukraine ihre Unabhängigkeit nicht verteidigt, haben wir keine Wahl, wir werden gezwungen sein in einen Konflikt einzutreten“, so der Diplomat im Gespräch mit LCI. Inwieweit die polnische Regierung den „Schutz der ukrainischen Souveränität“ auslegt ist eine Frage von Spekulationen. In der Vergangenheit hatte sich Warschau immer wieder dem Kurs der US-Amerikaner angepasst, die Polen gelten als der wichtigste Verbündete der Vereinigten Staaten in Osteuropa.

„Worte aus dem Zusammenhang gerissen“

Zuletzt hatte sich der französische Sender öffentlich für das in Teilen geschnittene Interview gerechtfertigt. Die Worte Rościszewskis seien aus dem Zusammenhang gerissen und „von einigen Medien isoliert und aus dem fehlenden Kontext heraus missinterpretiert worden“, so die Stellungnahme von LCI. Dem Botschafter wäre es um die Bedeutung der Unterstützung von Verbündeten gegangen „im Zuge der Bedrohung, die Russland für Europa und die europäischen Werte“ darstelle, erklärte die polnische Botschaft in Paris. Laut der Botschaft erlaube eine „gründliche Anhörung des gesamten Gesprächs zu verstehen, dass [der polnische Botschafter] keine direkte Beteiligung Polens an dem Konflikt eingeläutet hat, sondern nur eine Warnung vor den Folgen, was das Scheitern der Ukraine haben könnte – die Möglichkeit, dass Russland andere mitteleuropäische Länder angreift oder in den Krieg bringt – die baltischen Staaten und Polen".

Die Erklärungsnot, in die sich die polnische Botschaft durch den Auftritt des Top-Diplomaten Rościszewski zu sehen scheint, offenbart die Ausmaße, die die Beteiligung Europas an dem andauernden Konflikt in der Ukraine angenommen hat. Einerseits erklärt Warschau seine deutliche Frontstellung gegen die russische Föderation, andererseits ist die Unterstützung für ein deutlicheres Säbelrasseln selbst unter den französischen Verbündeten sehr gering.