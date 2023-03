Petition für Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken gestartet

Die konservative Wochenzeitung Junge Freiheit hat eine Petition zum Erhalt der Kernenergie in Deutschland gestartet.

Berlin. - Demokratisch gegen die Regierungspolitik – die Junge Freiheit will dem Unmut über die Atompolitik der Bundesregierung eine Plattform geben. Wegen der verpatzten Energiewende drohe Deutschland nach Ansicht von Energieexperten eine massive Stromlücke, schon 2025 könnte es erste Versorgungsengpässe geben. Die Folgen wären Deindustrialisierung, Armut und Mangelwirtschaft und nicht zuletzt horrende Strompreise für die Bürger. Eine große Mehrheit der Bürger wünscht sich laut Umfragen eine Laufzeitverlängerung für die deutschen Kernkraftwerke. Eine konstruktive Lösung werde aber von der Bundesregierung verhindert. Andere Länder würden die Kernenergie als Teil der Lösung und nicht als Problem sehen. „Nach Ablauf der Petition am 15. April 2023 werden wir die Namen aller Unterzeichner (ohne Adresse), die der Veröffentlichung zugestimmt haben, zusammen mit dem Aufruf an die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Parteien übergeben“, schreibt die Junge Freiheit.

Werbung

Kernenergie auch in Zukunft nutzen

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Stilllegung der drei Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 zu stoppen und den regulären Weiterbetrieb zu genehmigen. Diese drei modernen, grundlastfähigen Kraftwerke leisten nach Ansicht der Initiatoren der Petition einen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Stilllegung der drei Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 zu stoppen und den regulären Weiterbetrieb zu genehmigen. Diese drei modernen, grundlastfähigen Kraftwerke leisten nach Ansicht der Initiatoren der Petition einen Beitrag zur Sicherung der Energieversorgung in Deutschland. Perspektivisch fordern die Petenten die Wiederinbetriebnahme der Ende 2021 abgeschalteten Kernkraftwerke und den Neubau von Kernkraftwerken, die sicher und auf dem neuesten Stand der Technik sind. Dies soll im Einklang mit allen anderen EU-Staaten geschehen.

Hier kann man die Petition zeichnen.