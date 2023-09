Nordhausen: AfD-Kandidat Prophet verliert Oberbürgermeisterwahl knapp

Nordhausen. – Bei der heutigen Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters der thüringischen Kreisstadt Nordhausen hat sich der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann mit 54,9 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Herausforderer Jörg Prophet durchgesetzt, der 45,1 Prozent der Stimmen erhielt. Buchmann war im Vorfeld der Wahl durch Disziplinarverfahren aufgefallen. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,3 Prozent.

Jörg Prophet, gebürtiger Schweriner, 61 Jahre, ist Unternehmer und hat Maschinen- und Anlagenmonteur gelernt, um sich nach der Wende selbstständig zu machen. Die AfD hat in den vergangenen Wochen zwei kommunale Durchbrüche erzielt. Im südthüringischen Sonneberg setzte sich der AfD-Landespolitiker Robert Sesselmann in der Stichwahl gegen seinen Konkurrenten durch und wurde erster AfD-Landrat. Kurz darauf wurde Hannes Loth zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt gewählt. Für viele Beobachter aus dem Mainstream waren diese Erfolge ein „Dammbruch“.