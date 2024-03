„Mit Porsche zum Aldi“: CSU-Ministerin kritisiert Sparsamkeit der Deutschen

Während in Ländern wie Spanien und Frankreich mehr als 13 Prozent der Haushaltsausgaben für Lebensmittel ausgegeben werden, sind es in Deutschland durchschnittlich nur 11,5 Prozent. Das kritisierte jetzt die bayerische Landwirtschaftsministerin in einem Fernsehauftritt.

München. – Die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat beim Sonntags-Stammtisch im BR-Fernsehen das Verhalten der deutschen Verbraucher kritisiert. „Wir haben die höchsten Durchschnittslöhne, aber geben am wenigsten für Lebensmittel aus. Das entrüstet mich“, sagte Kaniber. „In Ländern wie Frankreich, Italien oder Kroatien, da fährt man mit dem Fiat 500 zum Markt und kauft beste Ware zu gutem Preis. Die Deutschen fahren mit dem Porsche Cayenne oder dem Audi A8 zu Aldi und kaufen das Billigste.“

Kaniber bezog sich dabei auf Statistiken, wonach die Deutschen im europäischen Vergleich im Durchschnitt relativ wenig für Lebensmittel ausgeben. Während die Verbraucher in Deutschland durchschnittlich 11,5 Prozent der Haushaltsausgaben für Lebensmittel ausgeben, sind es in Spanien 13 Prozent, in Frankreich 13,3 Prozent, in Italien 14,4 Prozent und in Polen sogar 18,7 Prozent, wie aus einer Erhebung des Bundesinformationszentrums für Landwirtschaft hervorgeht.