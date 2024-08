Lena Kotré (AfD) über Säureattacke: „Landesregierung reagiert mit Gleichgültigkeit auf Angriffe“

In Brandenburg ist am Mittwoch ein mutmaßlicher Säureanschlag auf die Wohnung eines AfD-Mitarbeiters verübt worden. Die innenpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, Lena Kontré, äußerte sich im Gespräch mit FREILICH zu dem Anschlag auf die Wohnung ihres Büroleiters und kündigte an, sich davon nicht einschüchtern zu lassen.