Landtagswahlen: Bürgernetzwerk ruft zur Wahlbeobachtung auf

Anfang September finden in Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen statt, begleitet von regionalen Wahlen. Das Bürgernetzwerk Ein Prozent ruft zur flächendeckenden Wahlbeobachtung auf und bietet hierzu kostenloses Material und Schulungen an, um Wahlmanipulationen vorzubeugen.

In wenigen Wochen stehen in gleich drei ostdeutschen Bundesländern wichtige Wahlen an.

In wenigen Wochen stehen in gleich drei ostdeutschen Bundesländern wichtige Wahlen an.

Erfurt/Dresden/Berlin. – Anfang September stehen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen, Thüringen und Brandenburg Landtagswahlen an. Hinzu kommen mancherorts Regionalwahlen. In den vergangenen Jahren kam es bei Wahlen immer wieder zu Pannen. Aufsehen erregte unter anderem die letzte Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die Anfang dieses Jahres teilweise wiederholt werden musste. Zudem wurde im Mai ein Fall von möglicher Wahlmanipulation im oberbayerischen Bad Reichenhall bekannt (FREILICH berichtete). Um solchen Umständen vorzubeugen oder sie aufzudecken, bietet das patriotische Bürgernetzwerk Ein Prozent schon seit längerem kostenlose Tipps und Informationen für den Einsatz als Wahlbeobachter an.

Werbung

Ein Prozent sucht Wahlbeobachter

Wenige Wochen vor den Wahlen machte das Bürgernetzwerk auf seinen Kanälen noch einmal auf die Möglichkeit aufmerksam, sich als Wahlbeobachter zu melden und kostenloses Informationsmaterial sowie Zugang zu Schulungen, Links zu informativen Podcasts und aktuellen Texten zur politischen Strategie im Vorfeld zu erhalten. Darüber hinaus erhalten Interessierte spezielle regionale Rundbriefe mit dem Ziel, eine flächendeckende Wahlbeobachtung in der Region zu organisieren. So bleibe man stets über lokale Aktivitäten und Entwicklungen informiert, erklärt Ein Prozent. Am Wahltag selbst halte man die Wahlbeobachter auf dem Laufenden. Sollte es zu Vorfällen oder Problemen kommen, würden sofort regionale Nachrichten und Informationen verschickt, um schnell und effektiv auf Verstöße reagieren zu können.

Die Registrierung als Wahlbeobachter ist über die Website https://www.wahlbeobachtung.de/ möglich.