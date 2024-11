Kalter Winter: Droht Europa wegen des Ukrainekrieges eine Energiekrise?

Europa steht vor einem Winter, der die Energieversorgung auf die Probe stellen könnte. Kaltes Wetter, schwindende Gasvorräte und geopolitische Risiken durch den Krieg in der Ukraine könnten eine neue Energiekrise auslösen.

Der kommende Winter könnte Europa vor neue Herausforderungen im Energiesektor stellen. Laut Prognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) könnten die Temperaturen von jetzt bis März unter den Werten der letzten zwei Jahre liegen. Dies könnte die Nachfrage nach Heizenergie auf den höchsten Stand seit Beginn des Krieges in der Ukraine treiben, so Daten von Maxar Technologies.

Gasspeicher unter Druck

Obwohl die Temperaturen voraussichtlich über den jahreszeitlichen Durchschnittswerten bleiben werden, ist Europa anfällig für wetterbedingte Störungen. Bereits im November führte kaltes Wetter in Kombination mit geringen Windgeschwindigkeiten zu ungewöhnlich schnellen Entnahmen aus den Gasspeichern. Dies gibt Anlass zur Sorge über die Versorgungslage am Ende des Winters und die Möglichkeit, die Speicher für den nächsten Sommer rechtzeitig wieder aufzufüllen.

Ein potenzielles Risiko stellt auch ein möglicher Stopp der Gaslieferungen durch die Ukraine ab dem 1. Januar dar. Dies könnte zu einer Zeit geschehen, in der die Temperaturen normalerweise ihren Tiefpunkt erreichen. Ein kalter Winter würde den Druck auf die ohnehin hohen Gas- und Strompreise weiter erhöhen.

Risiken durch plötzliche Stratosphärenerwärmung

Ein besonders kalter Winter kann durch ein meteorologisches Phänomen namens „Plötzliche Stratosphärenerwärmung“ (Sudden Stratospheric Warming, SSW) ausgelöst werden. Dadurch wird der Polarwirbel geschwächt, der normalerweise kalte Luftmassen in der Polarregion hält. Andrew Pedrini, Meteorologe bei Atmospheric G2, erklärt: „Wir beobachten derzeit die Wettermuster im November, die jenen Wintern ähneln, in denen es letztlich zu einem SSW kam.“ Dies könnte die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses im weiteren Verlauf des Winters „leicht“ erhöhen, so Pedrini.

Regionale Unterschiede bei den Temperaturen

Matthew Dross, Meteorologe bei Maxar, sagt für Nord- und Mitteleuropa überwiegend milde Bedingungen voraus. Kältere Temperaturen könnten jedoch vor allem Südeuropa, einschließlich Italien und die Balkanregion, betreffen. Im Dezember erwarten die Experten von Weather Services International einen Temperaturrückgang, wobei der Heizbedarf in Europa auf ein überdurchschnittliches Niveau steigen könnte. In Oslo könnte die Durchschnittstemperatur am 8. Dezember auf bis zu -12 Grad Celsius fallen, 9 Grad unter dem 30-jährigen Mittel.

Zusätzlich zu den wetterbedingten Herausforderungen könnte eine Verschärfung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine die Energieversorgung Europas weiter gefährden. Ein solches Szenario würde die bestehenden Risiken erheblich verschärfen und Europa vor eine neue Energiekrise stellen.