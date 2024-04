Grünen-Politiker: „Alte weiße Männer“ aus Teheran haben Israel angegriffen

Der Iran hat am Wochenende einen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel geflogen. Der österreichische Grünen-Politiker Georg Bürstmayr erklärte in den Sozialen Medien aber, dass nicht „der Iran“ für den Angriff verantwortlich sei.

In der Nacht auf Sonntag hat der Iran erstmals direkt von seinem Territorium aus Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen und damit weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Am Sonntagmorgen erklärte das Militär, der Angriff sei „vereitelt" worden. Von rund 300 ballistischen Raketen und Drohnen seien 99 Prozent von Israel, den USA, Großbritannien und Jordanien abgefangen worden - teilweise bereits über Syrien und Jordanien, berichteten israelische Medien. Der Grüne Innen-, Sicherheits- und Asylsprecher Georg Bürstmayr erklärte jedoch auf X (früher Twitter), es sei nicht „der Iran“, der „massiv Ziele“ in Israel angreife.

„Es sind sehr alte weiße Männer“

„Es ist nicht 'der Iran', der gerade massiv Ziele in Israel angreift. Es sind – sorry, aber hier stimmt es einfach – ein paar (sehr) alte weiße Männer in Teheran, die das entschieden haben“, so Bürstmayr, der seinen Beitrag mit dem Apell schließt, solidarisch mit der iranischen Diaspora und vor allem den Jungen und Frauen zu bleiben.

In den Kommentaren erntet der Grünen-Politiker Kritik für seine Aussage. „Das ist jetzt ein Witz, oder?“, heißt es etwa. „Herr Bürstmayr, meinen Sie das wirklich ernst oder ist ihr Tweet als verspäteter Faschingsscherz zu sehen?“, fragt ein Nutzer. „Völlig unpassend hier rassistische Meldungen abzugeben“, findet ein Kommentator.