„Grillen muss erlaubt bleiben“: CDU-Plakat erntet Spott und Kritik online

Der Landtagswahlkampf in Thüringen geht in die heiße Phase, doch ein CDU-Plakat sorgt im Netz für Belustigung.

Erfurt/Lübeck. – Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die Parteien befinden sich in der heißen Phase des Wahlkampfes, überall im Land sind die Wahlplakate der Parteien zu sehen, mit denen die Politiker um die Stimmen der Wähler buhlen. Einer der Politiker ist Mario Voigt, Spitzenkandidat der CDU, der vor allem seinem Konkurrenten von der AfD, Björn Höcke, Paroli bieten möchte und nun mit einem seiner Wahlplakate vor allem im Netz für Belustigung sorgt.

„Grillen muss erlaubt bleiben“

„Leistung muss sich lohnen“, „Wir Thüringer wollen Unterricht statt Ausfall“ oder „Zeit für den Wechsel“ ist auf den Plakaten der CDU in Thüringen zu lesen. Auf einem Plakat, das derzeit unter anderem auf X kursiert, steht aber auch „Grillen muss erlaubt bleiben“. Das sorgt bei vielen Nutzern für Belustigung, aber auch für Spott. „Mario Voigt: 'Ich werde Höcke am 01.09. in Thüringen schlagen'. CDU-Programm: 'Grillen muss erlaubt bleiben'. Als ob wir in Deutschland keine anderen Probleme hätten“, schreibt ein Nutzer. „Heldenhaft verteidigen, was niemand verbieten will: Der Populismus der CDU ist mittlerweile auf dem wirklich dümmsten, untersten Niveau angekommen“, schreibt ein anderer Nutzer auf einer anderen Plattform und schlägt gleich weitere Wahlkampfslogans vor: „Fernsehen muss erlaubt bleiben. Darum CDU“, „Atmen muss erlaubt bleiben. Darum CDU“, „Autofahren muss erlaubt bleiben. Darum CDU“, „Arbeiten muss erlaubt bleiben. Darum CDU.“

Andere Nutzer betonen beim Plakat der CDU eher den Widerspruch, den sie im politischen Kurs der Partei sehen. Eine Nutzerin teilte auf X neben dem Foto des CDU-Wahlplakats mit der Forderung, das Grillen müsse erlaubt bleiben, eine Meldung der CDU-Bürgerschaftsfraktion Lübeck, in der es heißt, die Partei freue sich über einen ersten Erfolg beim Grillverbot am Travemünder Strand.

Eine Anfrage von FREILICH an die CDU Thüringen, ob es sich bei dem Plakat mit dem Slogan „Grillen muss erlaubt bleiben“ um ein offizielles Plakat handelt, blieb bis zur Veröffentlichung dieses Beitrages unbeantwortet.