Faustschlag ins Gesicht: AfD-Abgeordneter in Sachsen attackiert

Ebersbach-Neugersdorf. – Am Mittwochmittag wurde der AfD-Landtagsabgeordnete Mario Kumpf aus Sachsen in seinem Heimatort Ebersbach-Neugersdorf körperlich angegriffen. Die Sächsische Zeitung berichtete zuerst. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag in einem Supermarkt, wie die Polizei meldete. Kumpf, der auch Stadtrat in Ebersbach-Neugersdorf ist, wurde von einem zunächst unbekannten Tatverdächtigen ins Gesicht geschlagen. Nach der Attacke ging der Täter einkaufen, während Kumpf die Polizei verständigte. Die Beamten konnten einen 53-jährigen deutschen Tatverdächtigen ermitteln und fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung an.

Werbung

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, um zu klären, ob es sich bei der Tat um eine politisch motivierte Handlung handelt. Die Polizei erwähnte in ihrem Bericht lediglich einen „politischen Mandatsträger“, bestätigte jedoch auf Anfrage der Sächsischen Zeitung die Personalie Kumpf.

Die AfD reagierte mit einer offiziellen Meldung auf den Vorfall: „Unser Abgeordneter Mario Kumpf wurde heute bei einem Angriff in Ebersbach verletzt. Ein 53-Jähriger schlug ihm laut Polizei ins Gesicht. Jeder tätliche Angriff aus politischen Motiven ist einer zu viel. Demokratie basiert auf dem friedlichen Austausch von Argumenten.“

Der genaue Hintergrund des Angriffs bleibt vorerst unklar; die Ermittlungen dauern an.