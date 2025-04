Exklusiv: Rapper Finch kassierte für Musikvideo 100.000 Euro vom Land Brandenburg

Potsdam. – Ein einst von vielen für seine provokanten Texte gefeierter Rapper steht im Mittelpunkt einer Debatte: Finch, ehemals bekannt als Finch Asozial, hat für ein Musikvideo des Landes Brandenburg ein üppiges Honorar kassiert. Eine Kleine Anfrage der AfD-Abgeordneten Dennis Hohloch und Jean-Pascal Hohm brachte Details ans Licht, die Fragen zur Imagekampagne „Brandenburg. Es kann so einfach sein“ und zur Rolle von Finch darin aufwerfen.

Vom Battlerapper zum Mainstream-Star

Durch seine frechen Auftritte bei Rap am Mittwoch erlangte Finch vor allem in Ostdeutschland Kultstatus. Mit Hits wie „Abfahrt“ schaffte er es bis in die Charts. Doch der Rebell von einst hat sich verändert: Kooperationen mit linksradikalen Bands wie Feine Sahne Fischfilet oder K.I.Z. und Songs wie „Wenn du dumm bist“, der sich gegen die AfD und ihre Anhänger richtet, zeigen einen Künstler, der sich im linken Kulturbetrieb etabliert hat. Kritiker werfen ihm vor, seine Wurzeln hinter sich gelassen zu haben.