Erste Prognose der Europawahl: So haben die Österreicher gewählt

Wien. – Knapp 6,4 Millionen Menschen in Österreich waren am Sonntag zur Europawahl aufgerufen. Die letzten Umfragen vor der Wahl deuteten dabei auf einen Trend nach rechts hin. Schon seit geraumer Zeit lag die FPÖ in den Erhebungen mehr oder weniger deutlich an der Spitze, zuletzt lag sie bei etwa 28 Prozent. Dahinter folgten mit einem Abstand von etwa vier bis fünf Prozent die SPÖ, dahinter die ÖVP, die NEOS und die Grünen. Wie das vorläufige Ergebnis tatsächlich ausfällt, zeigt nun aber die ersten Prognose von OE24.

Demnach landet die FPÖ mit 28-30 Prozent auf dem ersten Platz. Dahinter folgt mit SPÖ 22-24 Prozent die SPÖ. Auf dem dritten Platz landet die ÖVP mit 21-23 Prozent. Platz vier belegen die Grünen mit 10-12 Prozent und die NEOS mit 10-12 Prozent. Danach folgen KPÖ und DNA mit 3 Prozent.