CDU-Chef Merz auf dem JU-Deutschlandtag: „Umvolkung“ nur „Gerede“

Halle (Saale). – Im Rahmen des Deutschlandtages, also des Parteitages der Jungen Union, der von Freitag bis Sonntag in Halle/Saale stattfand, sprachen neben dem Bundesvorsitzenden der Jugendorganisation auch Parteiprominenz wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn und auch der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz. Er wurde von den Jungen auf dem Parteitag begeistert empfangen. Ein Ausschnitt seiner Rede, der derzeit im Internet kursiert, sorgt derweil für Aufregung.

„Umvolkung“ nur „Gerede“

Denn in dem rund 30 Sekunden langen Ausschnitt tut Merz das Thema „Umvolkung“ als „Gerede“ ab. Und weiter: „Auch aus diesem Grunde, neben vielen anderen, will ich es hier noch einmal sagen. Und ich werde es bis zum Wahltag jeden Tag, wenn nötig sagen. Auch aus diesem Grunde kommt für die CDU Deutschlands – egal auf welcher Ebene, in den Ländern, im Bund und in der Europäischen Union – eine Zusammenarbeit mit denen, die sich die Alternative für Deutschland nennen nicht in Frage“, erklärte er.

In den Kommentaren unter dem Videoausschnitt, den Tim Kellner auf X geteilt hatte, wurde die Äußerung von Merz scharf kritisiert. Ein Nutzer forderte Merz beispielsweise auf: „Geh endlich raus und begreife, eine Umvolkung ist im vollen Gange!“. Ein anderer bezeichnete die Äußerungen als „unerträgliches Geschwätz“ und erklärte, Merz habe keine Ahnung, wie es in deutschen Großstädten aussehe. „Soll so weitermachen und die #CDU verliert weiter Prozentpunkte. Unwählbar so ein Schwätzer“, fügte er hinzu.

Nutzer fordern „rote Karte“ für Merz

Ein anderer Nutzer meint, es sei an der Zeit, dass die Parteimitglieder ihrem Vorsitzenden die rote Karte zeigen und ihm damit signalisieren, dass es so nicht weitergeht. „Der Mann ist eindeutig einer derjenigen, die Deutschland wirtschaftlich schaden wollen. Nur wenn Merz abtritt bekommt die CDU eine neue Chance“, schrieb er.

Thematisiert wurde auch die Äußerung von Merz bezüglich einer Zusammenarbeit mit der AfD. Diese sei nur noch eine Frage der Zeit, so ein Nutzer, „allein schon deswegen, weil der Wähler es so möchte“. Die wenigen „Betonköpfe“ in der CDU, die meinten, irgendwelche Mauern zwischen den Wählern errichten zu müssen, würden „sehr bald“ von der Realität eingeholt, meint er. „Nicht der Wille eines ewiggestrigen Parteivorsitzenden ist auf die Dauer entscheidend, sondern der Wählerwille.“