Bericht: Diese Parteien in Deutschland haben Großspenden erhalten

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat acht Großspenden an deutsche Parteien veröffentlicht, darunter hohe Summen von Campact e.V. an SPD und Grüne. Der Verein engagierte sich zuletzt besonders gegen die AfD bei den jüngsten Landtagswahlen in Ostdeutschland.

Berlin. – Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat in einer aktuellen Unterrichtung acht Parteispenden veröffentlicht, die jeweils die Summe von 35.000 Euro übersteigen. Die Mitteilung erfolgte gemäß dem Parteiengesetz, das Bas verpflichtet, Spenden ab diesem Betrag „unverzüglich anzuzeigen“ und „unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache“ zu veröffentlichen.

SPD und Grüne profitieren von Campact-Spenden

Mit einer Spende in Höhe von 180.000 Euro erhielt die Partei Volt Deutschland am 24. September 2024 laut Bericht die höchste Einzelspende. Sie wurde von Thadaeus Friedemann Otto aus Goslar geleistet. Die SPD erhielt zwei Großspenden von linken Verein Campact e. V. Am 12. September 2024 spendete der Verein rund 110.000 Euro an die Sozialdemokraten, gefolgt von einer weiteren Spende in Höhe von rund 50.000 Euro am 16. September 2024. Auch die Grünen profitierten von Campact e. V.: Bündnis 90/Die Grünen verzeichneten am 11. September 2024 eine Spende in Höhe von rund 72.000 Euro.

Der Verein Campact ist in jüngster Zeit vor allem durch seine Einmischung in Landtagswahlkämpfe in Ostdeutschland aufgefallen, etwa in Brandenburg, wo am 22. September ein neuer Landtag gewählt wurde. Dort setzte Campact sich massiv dafür ein, eine Sperrminorität der AfD zu verhindern. Dazu unterstützte der Verein die Direktkandidatin der Grünen, Marie Schäffer. Auch die Kandidaten der Freien Wähler und der SPD wurden massiv finanziell unterstützt (FREILICH berichtete).

CDU und MLPD ebenfalls unter den Empfängern

Neben SPD und Grünen erhielt auch die CDU im Berichtszeitraum zwei größere Einzelspenden. Susanne Klatten, Unternehmerin aus Bad Homburg, spendete am 3. September 2024 50.001 Euro an die Christdemokraten. Eine weitere Spende in Höhe von 40.000 Euro erhielt die Partei am 19. August 2024 von Karl Gerhold, Geschäftsführer der GETEC Energie Holding GmbH aus Magdeburg.

Zu den Empfängern größerer Einzelspenden zählte auch die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD). Peter Josef Bäuerle aus Sindelfingen spendete am 6. September 2024 einen Betrag von 50.000 Euro. Eine weitere Spende in Höhe von 47.907,50 Euro erhielt die MLPD am 19. September 2024 von Susanne Roswitha Wagner aus Gelsenkirchen.

