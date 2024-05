Bautzen: Grüne und CDU gemeinsam bei Diskussionsveranstaltung

Bautzen. – Am Montag fand in Bautzen eine Veranstaltung zum Thema Jugendbeteiligung in der Kommunalpolitik statt, bei der die CDU-Stadträtin Katja Gerhardi und der Grünen-Stadtrat Jonas Löschau gemeinsam diskutierten. Über Telegram warnte Lennard Scharpe, AfD-Kandidat für den Kreistag und Stadtrat in Bautzen und Doberschau-Gaußig, davor, CDU zu wählen. Denn: „Wer CDU wählt, wählt grün“, erklärt er.

Kritik an Löschau und Gerhardi

Er verwies in diesem Zusammenhang auf eine frühere Äußerung des Grünen-Politikers Löschau, in Bautzen gebe es eine „sehr coole CDU“. Kritik erntete auch Gerhardi für ihre Werbung für das mit Steuergeldern finanzierte „Happy Monday Festival“, das noch bis zum 10. Juni in Bautzen stattfindet. Zum Auftakt des Festivals trat Anfang April die Gruppe Banda Comunale auf, die „antifaschistische Blasmusik“ spielt und in der Vergangenheit auch an Demonstrationen gegen Rechts teilgenommen und diese musikalisch begleitet hat.

In einem Interview mit der taz bezeichnete einer der Bandmitbegründer, Michał Tomaszewski, die Band als „lokalpatriotisch“. Sollte die AfD die Landtagswahl in Sachsen gewinnen, würde er nicht wegziehen. Vielmehr stelle sich die Frage nach Formen des Widerstands. Hier sieht er eher Kultureinrichtungen, Unternehmen und die Wirtschaft in der Pflicht als den Einzelnen. Außerdem bezeichnete er im Interview die AfD als Gefahr für die Demokratie. „Ich finde die Diskussion über ein AfD-Verbot absolut berechtigt“, sagte er.