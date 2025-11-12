Angeblicher Angriff auf Grünen-Politiker Striegel entpuppt sich als Märchen

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf den Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel bei den Protesten gegen die Buchmesse „Seitenwechsel“ stellt eine beteiligte Influencerin die Vorwürfe infrage: Striegel habe gelogen.

Der Grünen-Politiker Sebastian Striegel behauptet, er sei am Rande der Proteste gegen die Buchmesse „Seitenwechsel“ in Halle von einem Sicherheitsmann einer rechten Influencerin körperlich attackiert worden.

Halle (Saale). – Am Wochenende kam es auf dem Messegelände in Halle (Saale) zu Protesten gegen die alternative Buchmesse „Seitenwechsel“. Unter dem Motto „Rechte Buchmesse stoppen“ versammelten sich laut Polizeiangaben hunderte Personen. Einige Demonstranten blockierten zeitweise die Zufahrt, woraufhin die Polizei einschritt. Insgesamt leitete die Behörde sieben Ermittlungsverfahren ein. Auch ein möglicher Angriff auf den Grünen-Landtagsabgeordneten Sebastian Striegel wird untersucht.

Striegel spricht von Angriff

Gegenüber der Welt erklärte der Politiker, er habe sich als Beobachter zwischen Messegelände und Demonstrationszug bewegt. Dabei habe sich eine bekannte rechte Influencerin, die mit Security unterwegs war, unter die Gegendemonstration gemischt, was auf Widerstand gestoßen sei. Im weiteren Verlauf sei es „zu einem Faustschlag durch den Beschuldigten auf meine Brust“ gekommen, so der Grünen-Politiker. Er habe eine „leichte Verletzung“ erlitten. Ob der Angriff ihm als Grünen-Politiker gegolten habe oder zufällig erfolgt sei, könne er nicht beurteilen.

Unterstützung erhielt er von seiner Parteikollegin Cornelia Lüddemann, der Vorsitzenden der Grünen-Landtagsfraktion. Sie erklärte, Striegel habe sich „in Ausübung seiner parlamentarischen Arbeit in Halle vor Ort“ befunden. „Für den Angriff wurde das Privileg der Pressefreiheit missbraucht, um in die Versammlung gegen die rechte Buchmesse zu gelangen und dort rechte Gewalt ausüben zu können“, so der Vorwurf.

Influencerin widerspricht Darstellung

In einer Videostellungnahme veröffentlichte die betroffene Influencerin Eingollan eine deutliche Gegendarstellung. Gleich zu Beginn betont sie: „Der grüne Landtagsabgeordnete Sebastian Striegl lügt. Die Medien verkaufen seine Aussage als Tatsache, und all das kann ich beweisen.“ Sie schildert, sie sei bei der Buchmesse „Seitenwechsel“ gewesen, bei der „natürlich“ auch eine Gegendemonstration angemeldet gewesen sei. Dort habe sie Menschen, die gegen die Veranstaltung protestierten, zur Rede stellen wollen. „Natürlich nicht alleine, sondern mit Security“, erklärte sie.

Das Gespräch mit einem linken Demonstranten sei zunächst ruhig und auf Augenhöhe verlaufen, „bis plötzlich von hinten eine Dame kam und uns beide mit einem Stock attackierte. Ja, uns beide.“ Nach diesem Zwischenfall habe sie entschieden, die Demonstration zu verlassen. In einem Video, das am Weg zum Ausgang aufgenommen wurde, ist Sebastian Striegel mit roter Bauchtasche und schwarzem Outfit erkennbar.

Sie verweist anschließend auf Striegels Darstellung zum angeblichen Faustschlag in den Medien und betont, die Videoaufnahmen würden ein anderes Bild zeigen: „Auf den Videoaufnahmen erkennt man deutlich, dass mein Security-Mann seine Hand nach unten drückt und dass sein rechter Arm sich kaum bewegt“, so die Influencerin.