38 Prozent in Umfrage: FPÖ in der Steiermark auf dem Weg zur Volkspartei

In der Steiermark baut die FPÖ ihren Vorsprung gegenüber der ÖVP deutlich aus. Laut einer neuen Umfrage wird sie in mehreren Regionen bereits zur neuen Volkspartei.

Graz. – Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), die im Auftrag der Kronen Zeitung durchgeführt wurde, würde die FPÖ derzeit 38 Prozent der Stimmen erreichen, wenn am kommenden Sonntag in der Steiermark gewählt würde. Das wäre ein Plus gegenüber der Landtagswahl im vergangenen November, bei der die Freiheitlichen knapp 35 Prozent erzielten. Meinungsforscher Christoph Haselmayer vom IFDD führt den Zuwachs auf das Kräfteverhältnis innerhalb der Regierungskoalition zurück. Demnach konnten die Freiheitlichen auf Kosten des Juniorpartners ÖVP zulegen und werden in manchen Regionen zur Volkspartei.

ÖVP verliert weiter an Rückhalt

Die ÖVP erreicht laut Umfrage nur noch 24 Prozent – ein Rückgang von drei Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis im Herbst. Die Partei, derzeit vertreten durch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, konnte sich nach der Wahlniederlage und dem Rückzug des früheren Landeschefs Christopher Drexler bislang nicht konsolidieren.

Die SPÖ unter Max Lercher verbessert sich auf 22 Prozent. „Die SPÖ scheint sich nach der Niederlage und dem Aus in der Landesregierung jetzt zu stabilisieren“, analysiert Haselmayer. Ein Aufwärtstrend, der sich auch im Vergleich zu vorherigen Umfragen bemerkbar macht.

Grüne, NEOS und KPÖ stagnieren

Die Grünen erreichen wie bei der letzten Wahl sechs Prozent und bleiben damit unverändert. „In jüngster Zeit haben sie auch nicht durch große politische Aussagen aufhorchen lassen“, stellt Haselmayer fest. NEOS und KPÖ kommen jeweils auf fünf Prozent. Bei den NEOS sieht der Meinungsforscher vor allem eine Person als entscheidend – Niko Swatek. Er sei das große Zugpferd der Pinken.