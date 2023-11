Wien: Dragqueen gibt Weihnachtskonzert in evangelischer Kirche

Chi Chi Gonzales gibt im Rahmen des „Queer Christmas in Concert“ ein Weihnachtskonzert in Wien. Es ist der erste Kirchenauftritt einer Dragqueen in Österreich.

Wien. – Schon seit längerem weht vor dem Eingang der evangelischen Glaubenskirche in Wien Simmering die Regenbogenflagge. Für Pfarrerin Anna Kampl ist klar: „Unsere Kirche steht für Vielfalt!“ Nach dem christlichen Grundsatz „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ wollen sie offen für alle Menschen sein und das auch kundtun. Am 1. Dezember soll die Dragqueen Chi Chi Gonzales ein Konzert vor dem Altar geben. Die Organisation übernimmt der Verein „Queer Moments“ unter der Leitung von Ortrun Gauper. „Das gab es noch nie, aber wir haben uns gedacht, warum nicht in einer Kirche. Uns geht es um Sichtbarkeit“, zitiert ihn die Heute-Zeitung.

„Gott liebt Vielfalt“

„Vor allem in Zeiten wie diesen, wo Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Gefühle attackiert werden ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass jeder in der Gesellschaft einen Platz hat. Wir stehen als Pfarrgemeinde offen für alle Menschen. Gott liebt Vielfalt und wir wollen diese Botschaft nach außen tragen“, erklärte Kampl. Auch bei der Pride sind Anna Kampl und ihre Kolleginnen stets mit dabei.

Chi Chi Gonzalez, die ursprünglich aus Mexiko stammt, kam 2016 nach Wien, um Operngesang zu studieren. Erzogen wurde sie katholisch: An Gott glaubt sie – an die Kirche nur bedingt. Gonzalez ist eine Transfrau, identifiziert sich also als weiblich. Derzeit sei sie in der „Transition“, befindet sich also in der Phase der Annäherung ihres Körpers an ihr empfundenes Geschlecht. Drag habe ihr auf dem Weg geholfen: „Es hat mir erlaubt, mich in meine feminine Seite hineinzufühlen.“

Dragqueen wünscht sich Auftritt in katholischer Kirche

Gemeinsam mit dem Wiener Royal Orchester wird sie am 1. Dezember ab 20 Uhr in der Kirche Weihnachtslieder von Stille Nacht, über Ave Maria bis zu Last Christmas performen. Darum musste man sie nicht zwei Mal bitten: „Ich will immer wieder an neue Orte gehen und nicht nur im Theater oder Konzertsaal bleiben. Kommt einfach für die Musik. Es wird wunderschön gesungen und gespielt und da ist es egal, wer auf der Bühne steht. Es herrscht die universelle Sprache der Musik. Wer weiß, vielleicht spiele ich ja irgendwann auch in einer katholischen Kirche.“