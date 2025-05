Weil er Christ ist: Junger Berliner von mehreren Unbekannten verprügelt

Ein junger Mann wurde in Berlin brutal attackiert, weil er Christ ist. Die Täter sollen ihn gezielt nach seiner Religion gefragt und ihn anschließend verprügelt haben.

Da der Angriff offenbar religiös motiviert war, ermittelt nun der Staatsschutz in diesem Fall.

Berlin. – Ein 24-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend in Berlin-Wedding offenbar Opfer einer religiös motivierten Gewalttat geworden. Gegen 22:45 Uhr entdeckten Passanten den verletzten Mann auf der Fahrbahn an der Kreuzung Müllerstraße/Seestraße und alarmierten die Polizei sowie die Rettungskräfte.

Der Betroffene gab laut Polizei später an, von fünf Unbekannten angesprochen worden zu sein. Sie hätten ihn nach seiner Religionszugehörigkeit gefragt. Nachdem er geantwortet hatte, dass er christlich getauft sei, sollen die Täter ihm mehrfach auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend sollen die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Staatsschutz übernimmt Ermittlungen

Bei der Attacke erlitt der 24-Jährige eine Gesichtsverletzung. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des möglichen religiösen Hintergrunds des Angriffs hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin die Ermittlungen übernommen.