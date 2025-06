US-Studie: Rechte zeigen größere Meinungsvielfalt als Linke

Eine aktuelle Studie aus den USA, die im British Journal of Social Psychology erschienen ist, beleuchtet die Dynamik politischer Einstellungen und Identitäten in einem zunehmend gespaltenen Land aus einer neuen Perspektive. Mithilfe der innovativen Methode des sogenannten Response-Item Network (ResIN) haben Forscher die komplexen Verbindungen zwischen Haltungen und Gruppenzugehörigkeit untersucht. Dabei zeigte sich: Während die politische Linke durch einheitlichere und extremere Positionen geprägt ist, zeichnet sich die Rechte durch eine größere Vielfalt an Meinungen aus.