„Unsere Schulen gehören den Ausländern!“ – Schüler packt aus

Viele Schulen in Deutschland haben inzwischen einen hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund. In einem Video erklärt nun ein schwarzer Schüler, dass die ausländischen Schüler die Oberhand gewinnen.

In einem Video, das derzeit auf X kursiert, erklärt ein junger schwarzer Schüler, dass die Ausländer inzwischen die deutschen Schulen übernehmen und Weiße jetzt den Rassismus zu spüren bekommen. „Man sieht jetzt, Ausländer in Deutschland, Südländer, Ausländer, Schwarze, übernehmen (...) am meisten in Nordrhein-Westfalen“. Man könne jetzt beobachten, wie die ausländischen Schülergruppen die weiße Gruppe „nach unten drücken“.

Über 40 Prozent der Schüler haben Migrationshintergrund

Tatsächlich ist der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund in Nordrhein-Westfalen sehr hoch. Knapp 964.200 oder 40,0 Prozent der über 2,4 Millionen Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (ohne Freie Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs) hatten im Schuljahr 2021/22 in Nordrhein-Westfalen einen Migrationshintergrund. Im Schuljahr 2022/2023 waren es bereits 41,8 Prozent der insgesamt 2.445.950 Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Am höchsten war der Anteil an den Hauptschulen mit 65,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt IT.NRW damals mitteilte.

Das Video hat auf X inzwischen zahlreiche Reaktionen ausgelöst. In den Kommentaren schreibt ein Nutzer: „Er hat Recht, dass Deutsche teilweise in der Minderheit sind. Leider.“ Ein anderer schreibt: „Mir ist schon seit einigen Jahren aufgefallen daß die jungen männlichen Südländer die deutschen Jungen dominieren. Wenigstens die Lehrer hätten das bemerken und reagieren müssen. Aber da die eher linksgrün schon an den Unis sozialisiert wurden ...“