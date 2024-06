Türken vergleichen EM-Spiel gegen Österreich mit 3. Wiener Türkenbelagerung

Die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft ist beendet. Am Samstag beginnen bereits die Achtelfinalspiele. In wenigen Tagen treffen Österreich und die Türkei aufeinander. Kurz davor provoziert ein türkischer Historiker mit einem Vergleich.

Türkische Fans beim Public Viewing in Hamburg.

Leipzig/Wien. – Am kommenden Dienstag trifft die Türkei im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft in der Leipziger Red Bull Arena auf die österreichische Fußballnationalmannschaft. Es dürfte eines der heißesten Spiele der bisherigen EM werden. In Wien bereitet man sich bereits mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auf das Aufeinandertreffen der gegnerischen Fans vor. Währenddessen provoziert ein türkischer Historiker mit einem Beitrag, der auf das bevorstehende Spiel zwischen Österreich und der Türkei anspielt, auf X.

3. Wiener Türkenbelagerung?

Emre Yükselen, dem auf X über 14.000 Nutzer folgen, teilte am Donnerstag einen Beitrag, in dem zum einen die zweite Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 und zum anderen ein Bild, das die türkischen Nationalspieler zeigt. Nach hinten hin verschmilzt das Bild der Spieler mit jenem, das türkische Fans auf offener Straße zeigt. Überschrieben hat der Historiker die Bilder mit den Worten: „Wo wir waren?“ – daran angehängt eine türkische Flagge – „3. Belagerung von Wien“, beantwortet Yükselen seine Frage selbst. Dahinter schreibt er noch ein Sanduhr-Emoji.

Screenshot X

Viele Reaktionen hat der Historiker damit allerdings nicht ausgelöst. Insgesamt wurde der Beitrag bisher (Stand: 28.06.2024) nur sechs Mal kommentiert, 13 Mal geteilt und 201 Mal mit „Gefällt mir“ markiert. Ein türkischer Nutzer spricht in den Kommentaren davon, dass der Beitrag „ein wenig zu provokativ“ sei. Deutschsprachige Nutzer schreiben: „Mit ein bisschen Glück wird's auch genauso ausgehen wie die ersten zwei Male.“