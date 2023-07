Polizei Berlin hisst Regenbogenflagge und erntet Kritik

Berlin. - Eigentlich ist der „Pride“-Month seit zwei Wochen zu Ende. Es gibt aber immer mehr Unternehmen und staatliche Institutionen, die die Regenbogenflagge auch über den 31. Juni hinaus gut sichtbar für alle präsentieren – online, also auf ihren Social-Media-Kanälen, oder aber „offline“, vor ihren Gebäuden. Die Polizei Berlin hat sich nun dazugesellt und via Twitter mitgeteilt, dass man mit dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Polizeipräsidium „ein Zeichen für Solidarität, Respekt & Vielfalt und klar gegen Diskriminierung“ setze. Man stehe auf der Seite aller Menschen, unabhängig von Religion, Weltanschauung, Herkunft oder sexueller Orientierung, heißt es in dem Beitrag weiter.

Kritik in den Kommentaren

Für viele Nutzer ist dieser Schritt nicht nachvollziehbar. „Wissen Sie, dass diese Flagge Homosexuelle mittlerweile marginalisiert, da hinter den bunten Farben längst die Queertheorie steht, die sie Geschlechter abschaffen möchte? Es fragt ein schwuler Mann.“, schreibt etwa Julian-Marius Plutz. Etwas sarkastischer kommentiert David Berger, Autor und Betreiber des Blogs Philosophia Perennis, die Aktion: „Das ist DIE Lösung, um in den Schwimmbädern wieder Recht u. Ordnung herzustellen oder die Clan-Kriminalität erfolgreich zu bekämpfen: Vor der Regenbogenfahne werden selbst die Araber von Neukölln kapitulieren“. Damit spielt er auf die jüngsten Vorfälle in deutschen Schwimmbädern an, bei denen es gewalttätigen Ausschreitungen und sexuellen Übergriffen gekommen ist.

Ein weiterer Nutzer wirft der Berliner Polizei vor, „ein Zeichen für einen zivilgesellschaftlichen Kult“ zu setzen, „dessen Symbole nichts an offiziellen staatlichen Gebäuden zu suchen“ hätten. So mancher Politiker fragt sich unter dem Twitter-Beitrag auch, ob die Polizei „nichts anderes zu tun hat“:

Ein weiterer weist darauf hin, dass die Polizei neutral zu sein hat und sich bei polarisierenden Themen nicht positionieren dürfe. „Die Polizei hat ausschließlich die Landes- oder Bundesflagge zu hissen.“